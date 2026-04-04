Как продлить отсрочку для ухода: список документов

Отсрочка от мобилизации, оформленная для ухода за близким родственником, должна быть продлена автоматически. Но на практике, отметили юристы, ситуация может быть несколько иной. Поэтому военнообязанному гражданину, возможно, придется посетить ЦПАУ с документами.

Отсрочка для ухода за близкими родственниками

Отсрочка от мобилизации предоставляется военнообязанным гражданам, то есть тем, кому исполнилось 25 лет. Для этого нужно иметь документально подтвержденное основание.

Одним из самых распространенных оснований для отсрочки является уход за близкими родственниками. К юристам обратился гражданин, который имеет оформленную по этому основанию отсрочку.

Мужчина рассказал, что в электронном военно-учетном документе указано, что отсрочка длится не до конца мобилизации, а до мая 2026 года. Гражданина поинтересовался, может ли быть его отсрочка продлена автоматически.

Автоматически продолжится отсрочка или нет

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что ситуация с такой отсрочкой довольно сложная. Адвокат Юрий Айвазян отметил в комментарии: "К сожалению, автоматическое продление отсрочки именно по пункту 9 (уход за близким родственником) является довольно проблемным".

Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил, что ситуацию с отсрочкой, вероятно, придется решать самостоятельно. Дерий отметил: "Согласно законодательству должны продлить автоматически, но на практике лучше за несколько дней до окончания отсрочки подать пакет документов в ЦПАУ". Эти документы должны подтвердить необходимость ухода для этого конкретного лица и родственную связь с ним самого военнообязанного.

Айвазян подтвердил необходимость визита в центр предоставления административных услуг: "Я советую Вам все же посмотреть, продолжится ли отсрочка автоматически, если нет, то уже тогда подавать заявление с доками в ЦПАУ. С учетом того, что отсрочка до этого продолжалась автоматически, возможно, никаких проблем не возникнет".

Продление такой отсрочки, согласно действующему законодательству, должно происходить автоматически. Но, как пояснили юристы, на практике есть различные нюансы.

Аспиранты имеют право на продление отсрочки от мобилизации без визита в территориальный центр комплектования или ЦПАУ. Если данные об обучении в аспирантуре есть в ЕГЭБО, то они подтянутся в реестр "Оберіг" автоматически.