Як продовжити відстрочку для догляду: список документів

Громадянин подає заяву в ЦНАП.

Відстрочка від мобілізації, оформлена для догляду за близьким родичем, має бути продовжена автоматично. Але на практиці, зазначили юристи, ситуація може бути дещо іншою. Тож військовозобов’язаному громадянину, можливо, доведеться відвідати ЦНАП із документами.

Відстрочка для догляду за близькими родичами

Відстрочка від мобілізації надається військовозобов’язаним громадянам, тобто тим, кому виповнилося 25 років. Для цього потрібно мати документально підтверджену підставу.

Однією із найпоширеніших підстав для відстрочки є догляд за близькими родичами. До юристів звернувся громадянин, який має оформлену за цією підставою відстрочку.

Чоловік розповів, що в електронному військово-обліковому документі вказано, що відстрочка триває не до кінця мобілізації, а до травня 2026 року. Громадянина поцікавився, чи може бути його відстрочка продовжена автоматично.

Автоматично продовжиться відстрочка чи ні

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що ситуація з такою відстрочкою є доволі складною. Адвокат Юрій Айвазян наголосив у коментарі: "На жаль, автоматичне продовження відстрочки саме за пунктом 9 (догляд за близьким родичем) є доволі проблемним".

Інший юрист, Владислав Дерій, підтвердив, що ситуацію з відстрочкою, імовірно, доведеться вирішувати самостійно. Дерій наголосив: "Згідно законодавства повинні продовжити автоматично, але на практиці краще за декілька днів, до закінчення відстрочки подати пакет документів до ЦНАП". Ці документи мають підтвердити необхідність догляду для цієї конкретної особи і родинний зв’язок з нею самого військовозобов’язаного.

Айвазян підтвердив необхідність візиту до центру надання адміністративних послуг: "Я раджу Вам все ж таки подивитись, чи продовжиться відстрочка автоматично, якщо ні, то вже тоді подавати заяву з доками до ЦНАП. З урахуванням того, що відстрочка до цього продовжувалася автоматично, можливо, жодних проблем не виникне".

Продовження такої відстрочки, згідно із чинним законодавством, має відбуватися автоматично. Але, як пояснили юристи, на практиці є різноманітні нюанси.

Аспіранти мають право на продовження відстрочки від мобілізації без візиту до територіального центру комплектування чи ЦНАПу. Якщо дані про навчання в аспірантурі є в ЄДЕБО, то вони підтягнуться до реєстру "Оберіг" автоматично.