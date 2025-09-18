Видео
Главная Мобилизация Отсрочка для ухода — является ли дедушка близким родственником

Отсрочка для ухода — является ли дедушка близким родственником

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 12:20
Оформление отсрочки - дает ли уход за дедушкой право на отсрочку
Гражданин в территориальном центре комплектования. Фото: Винницкий ТЦК

Гражданин имеет право на отсрочку от мобилизации, если он осуществляет уход за близким родственником. Родной дедушка также подпадает под эту категорию, но необходимо предоставить документ о необходимости родственника в постоянном уходе.

Об этом на портале "Юристи.UA" написала юрист Ксения Левченко.

Читайте также:

Отсрочка для ухода за родным дедушкой

Военнообязанные граждане имеют право на отсрочку от мобилизации, если они ухаживают за близкими родственниками, нуждающимися в постоянном уходе.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, имеет ли он право на отсрочку по этому основанию, если осуществляет уход за родным дедушкой.

"Да, Вы имеете такое право", — отметила в ответе юрист Ксения Левченко.

Какой документ нужен для отсрочки

Юрист объяснила, какой документ нужно предоставить в ТЦК для того, чтобы получить отсрочку.

"Важно получить справку, подтверждающую потребность лица в постоянном уходе, дальше процедура стандартная", — отметила Левченко.

семья мобилизация документы отсрочка ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
