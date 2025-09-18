Оформление отсрочки - дает ли уход за дедушкой право на отсрочку

Гражданин в территориальном центре комплектования. Фото: Винницкий ТЦК

Гражданин имеет право на отсрочку от мобилизации, если он осуществляет уход за близким родственником. Родной дедушка также подпадает под эту категорию, но необходимо предоставить документ о необходимости родственника в постоянном уходе.

Об этом на портале "Юристи.UA" написала юрист Ксения Левченко.

Отсрочка для ухода за родным дедушкой

Военнообязанные граждане имеют право на отсрочку от мобилизации, если они ухаживают за близкими родственниками, нуждающимися в постоянном уходе.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, имеет ли он право на отсрочку по этому основанию, если осуществляет уход за родным дедушкой.

"Да, Вы имеете такое право", — отметила в ответе юрист Ксения Левченко.

Какой документ нужен для отсрочки

Юрист объяснила, какой документ нужно предоставить в ТЦК для того, чтобы получить отсрочку.

"Важно получить справку, подтверждающую потребность лица в постоянном уходе, дальше процедура стандартная", — отметила Левченко.

