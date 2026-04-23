Мать с инвалидностью: наличие других родственников не влияет на отсрочку

Оформление документов на отсрочку. Фото: Винницкий ОТЦК

Если мать военнообязанного гражданина имеет вторую группу инвалидности, он может оформить отсрочку для ухода за ней. В этой ситуации на отсрочку не может повлиять даже наличие других родственников. Оформить отсрочку можно через "Резерв+", а в случае неудачи придется идти в ЦПАУ.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для ухода за матерью с инвалидностью

Военнообязанные граждане Украины имеют право на получение отсрочки от мобилизации во время действия военного положения. Это право можно оформить в случае наличия оснований, указанных в законодательстве.

Одно из оснований для получения такой отсрочки это уход за близким родственником. К юристам обратился гражданин, который планирует оформить отсрочку для ухода за матерью.

Мужчина пояснил, что у его матери установлена вторая группа инвалидности. Также, отметил гражданин, у лица, над которым будет осуществляться уход, есть еще один сын, у которого в свою очередь также установлена инвалидность (третьей группы).

Право на отсрочку есть, реализовать можно двумя путями

Гражданин поинтересовался, сможет ли он в такой ситуации получить отсрочку от мобилизации. Юристы заверили мужчину, комментируя его ситуацию, что отсрочка вполне возможна.

Адвокат Юрий Айвазян отметил: "Да, военнообязанный может получить отсрочку". Эту позицию поддержал и юрист Владислав Дерий: "Вы имеете 100%-ное право на отсрочку".

Дерий объяснил, как именно оформить отсрочку в такой ситуации. Юрист подчеркнул: "Вы можете попробовать оформить отсрочку онлайн через "Резерв+", но если не все данные содержатся в реестрах, то получите отказ, и Вам придется подавать документы в ЦПАУ".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, влияет ли на возможность получения отсрочки для ухода пенсионный возраст родителей.

Оформление отсрочки от мобилизации для ухода за близким родственником имеет несколько важных факторов, которые влияют на этот процесс. Одним из таких факторов является пенсионный возраст супругов, для ухода за одним из членов которого оформляется отсрочка.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, нужно ли совместное проживание для оформления отсрочки для ухода.

Военнообязанный гражданин, который оформляет отсрочку от мобилизации для ухода за близким родственником, не должен предоставлять в ТЦК справку о совместном месте жительства или регистрации. Такого условия в Постановлении КМУ №560 относительно отсрочки по такой причине не указано.