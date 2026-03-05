Видео
Главная Мобилизация Кто из многодетных отцов может оформить отсрочку — ответ Минобороны

Кто из многодетных отцов может оформить отсрочку — ответ Минобороны

Дата публикации 5 марта 2026 06:49
Отсрочка для многодетных отцов - кому доступно еще
Фото: скриншот из видео "Независимые медиа Прикарпатья", Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В приложении "Резерв+" появился новый тип отсрочек от мобилизации. Теперь ее могут оформить многодетные родители независимо от своего семейного положения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Минобороны Украины.

Читайте также:

Что известно о новой отсрочке для многодетных родителей

В Минобороны пояснили, что теперь подать запрос онлайн на отсрочку могут военнообязанные, которые:

  • имеют трех и более детей до 18 лет, но — все должны быть рождены в Украине. Учитываются дети независимо от семейного положения: рожденные в одном или разных браках либо вне брака;
  • не являются должниками по уплате алиментов — то есть, они не должны иметь задолженности или долг, который превышает сумму платежей за три месяца;
  • имеют корректно внесенные данные (ФИО, дату рождения, РНУКПП) в госреестрах.

В случае, если сведения в реестрах неактуальны либо задолженность по алиментам превышает трехмесячный размер платежей, отсрочка предоставлена не будет. При таком исходе нужно сначала обновить данные и погасить долг, после чего повторно направить запрос.

Напомним, недавно мы писали, как оформить отсрочку онлайн через приложение "Резерв+".

Также мы информировали, где оформлять отсрочку по уходу за родственником — в ЦПАУ или через "Резерв+".

дети отец мобилизация война в Украине отсрочка Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
