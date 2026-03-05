Отсрочка для многодетных отцов - кому доступно еще

Фото: скриншот из видео "Независимые медиа Прикарпатья", Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В приложении "Резерв+" появился новый тип отсрочек от мобилизации. Теперь ее могут оформить многодетные родители независимо от своего семейного положения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Минобороны Украины.

Что известно о новой отсрочке для многодетных родителей

В Минобороны пояснили, что теперь подать запрос онлайн на отсрочку могут военнообязанные, которые:

имеют трех и более детей до 18 лет, но — все должны быть рождены в Украине. Учитываются дети независимо от семейного положения: рожденные в одном или разных браках либо вне брака;

не являются должниками по уплате алиментов — то есть, они не должны иметь задолженности или долг, который превышает сумму платежей за три месяца;

имеют корректно внесенные данные (ФИО, дату рождения, РНУКПП) в госреестрах.

В случае, если сведения в реестрах неактуальны либо задолженность по алиментам превышает трехмесячный размер платежей, отсрочка предоставлена не будет. При таком исходе нужно сначала обновить данные и погасить долг, после чего повторно направить запрос.

