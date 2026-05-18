Мать отказалась от ребенка: может ли военный уволиться из ВСУ

Военнослужащий с ребенком.

Отец-одиночка может получить отсрочку от мобилизации или уволиться из ВСУ. Но жена не может отказаться в роддоме от новорожденного ребенка в пользу мужа. Законодательство не предоставляет матери права на отказ от ребенка.

Отсрочка от мобилизации и увольнение из ВСУ

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации. Этот процесс был введен 24 февраля 2022 года, с тех пор он неоднократно продлевался решениями Верховной Рады Украины.

Мобилизация касается всего военнообязанного населения Украины. Но часть этих граждан имеет право получить отсрочку от мобилизации.

Отсрочка предоставляется при наличии соответствующей причины, определенной в законе. Такие же причины действуют для увольнения из рядов Вооруженных сил Украины уже мобилизованного гражданина.

Отказаться от ребенка в пользу отца невозможно

К юристам обратился гражданин, который является военнослужащим ВСУ. Мужчина поинтересовался, получит ли он право на увольнение из армии, если его жена родит ребенка и тут же откажется от него в пользу мужа, чтобы тот стал отцом-одиночкой.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, предостерег гражданина: "Мать не может отказаться от ребенка. Украинское законодательство не предоставляет ей такой возможности".

Айвазян пояснил: "В роддоме оформляется не "отказ от ребенка в пользу отца", а заявление об отказе забрать ребенка из роддома". Это означает, подчеркнул адвокат, что мать не теряет автоматически свои права на ребенка, а военный не может стать отцом-одиночкой в автоматическом режиме и получить отсрочку, а наоборот, может потерять право на ребенка.

В Украине даже во время военного положения некоторые военнослужащие ВСУ имеют право уволиться со службы при наличии определенных оснований и обстоятельств. Одно из таких оснований это достижение предельного возраста.

Военнослужащий, который планирует уволиться из рядов ВСУ, должен написать рапорт на имя командира воинской части, в которой проходит службу. Также нужно предоставить нотариальные копии документов, подтверждающих право на увольнение.