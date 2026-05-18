Мати відмовилась від дитини: чи може військовий звільнитися з ЗСУ

Військовослужбовець з дитиною.

Батько-одинак може отримати відстрочку від мобілізації чи звільнитися із ЗСУ. Але дружина не може відмовитися у пологовому будинку від новонародженої дитини на користь чоловіка. Законодавство не надає матері права на відмову від дитини.

Відстрочка від мобілізації та звільнення із ЗСУ

В Україні продовжується процес загальної мобілізації. Цей процес був запроваджений 24 лютого 2022 року, з того часу він неодноразово продовжувався рішеннями Верховної Ради України.

Мобілізація стосується усього військовозобов’язаного населення України. Але частина цих громадян має право отримати відстрочку від мобілізації.

Відстрочка надається за наявності відповідної причини, визначеної у законі. Такі ж причини є чинними для звільнення з лав Збройних сил України уже мобілізованого громадянина.

Відмовитися від дитини на користь батька неможливо

До юристів звернувся громадянин, який є військовослужбовцем ЗСУ. Чоловік поцікавився, чи отримає він право на звільнення з армії, якщо його дружина народить дитину і тут же відмовиться від неї на користь чоловіка, щоб той став батьком-одинаком.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, застеріг громадянина: "Мати не може відмовитися від дитини. Українське законодавство не надає їй такої можливості".

Айвазян пояснив: "У пологовому будинку оформлюється не "відмова від дитини на користь батька", а заява про відмову забрати дитину з пологового будинку". Це означає, підкреслив адвокат, що мати не втрачає автоматично свої права на дитину, а військовий не може стати батьком-одинаком у автоматичному режимі та отримати відстрочку, а навпаки, може втратити право на дитину.

В Україні навіть під час воєнного стану деякі військовослужбовці ЗСУ мають право звільнитися зі служби за наявності певних підстав та обставин. Одна з таких підстав це досягнення граничного віку.

Військовослужбовець, який планує звільнитися з лав ЗСУ, повинен написати рапорт на ім’я командира військової частини, у якій проходить службу. Також потрібно надати нотаріальні копії документів, які підтверджують право на звільнення.