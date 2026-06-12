Реформа ТЦК в Украине будет проходить поэтапно: Свириденко раскрыла подробности

Юлия Свириденко в Раде. Фото: пресс-служба парламента

Министерство обороны готовит пакет изменений, предусматривающий повышение надбавок военнослужащим и пересмотр условий прохождения службы. Также планируется введение новых контрактов для отдельных боевых подразделений и поэтапная реформа территориальных центров комплектования. Представить первые результаты наработок власти обещают уже в ближайшие недели.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Новини.LIVE.

Реформа ТЦК, повышение доплат и новые контракты: что готовит Минобороны

По словам Свириденко, одним из ключевых направлений станет обновление системы денежного обеспечения военных. Сейчас правительство и Министерство обороны работают над финансовыми расчетами, чтобы обеспечить стабильность будущих выплат.

"Министерство обороны сейчас готовит реформу, которая будет предусматривать увеличение надбавок для военнослужащих. Это большие средства. Мы сейчас рассчитываем, каким образом нам сбалансировать бюджет для того, чтобы обеспечить непрерывность этих выплат как в этом году, так и в последующие периоды", — отметила Свириденко.

Помимо финансовых изменений, реформа предусматривает появление новых контрактов для военнослужащих пехотных и штурмовых подразделений. Также в ведомстве работают над вопросом определения более четких сроков прохождения службы.

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"Эти реформы, эти изменения также будут предусматривать определение более конкретных сроков службы. Все это на стороне Министерства обороны. В ближайшие недели мы готовы выходить с этой реформой и внедрять ее", — сказала премьер-министр.

Отдельным направлением станет модернизация системы ТЦК. По словам Свириденко, именно этот этап является одним из самых сложных, поскольку касается вопросов мобилизации и комплектования войск.

"Далее — контракты для пехоты и штурмовиков, далее — изменения сроков службы и, соответственно, переход к реформе ТЦК. Самая сложная реформа и самый сложный вопрос, который стоит сегодня перед украинским обществом", — подчеркнула она.

В Кабинете министров ожидают, что первые результаты подготовки реформы можно будет представить уже в ближайшие недели. После этого начнется поэтапное внедрение изменений, которые должны охватить как систему мотивации военных, так и механизмы комплектования Вооруженных сил.

Как писали Новини.LIVE, в Генштабе заявили, что рассмотрят вариант отпустить домой защитников, которые служат уже длительное время. Однако это зависит от темпов мобилизации. Сейчас приоритетом является улучшение финансового обеспечения военных.

В свою очередь народный депутат Нина Южанина отметила, что военным, вероятно, не повысят зарплаты с 1 июля. По ее словам, это может произойти с сентября. Причина: власть ищет внешние заимствования.