Мобилизация в июле 2024 года — кого из украинцев точно призовут в ряды ВСУ

Воины-связисты, воюющие на Запорожском направлении. Фото: ЗОВА

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения России. Военнообязанных мужчин и дальше призывают на военную службу. При этом с 18 мая 2024 года произошли существенные изменения в законе, мобилизационные мероприятия были усилены. Поэтому в ряды ВСУ будут набирать большее количество людей.

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Кого будут мобилизовать в Вооруженные силы Украины с июля 2024 года в первую очередь, рассказываем далее в материале.

Кто подлежит мобилизации в июле 2024 года

С начала июля по-прежнему будут первоочередно призывать на военную службу следующие категории граждан Украины:

военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья и имеют военный опыт;

военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья без военного опыта;

без военного опыта; мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые ранее имели статус ограниченно пригодных по состоянию здоровья во время военного положения (они должны повторно пройти военно-врачебную комиссию до 4 февраля 2025 года и получить статус "пригодные" или "непригодные");

мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, снятые и исключенные из военного учета, однако признанные пригодными или ограниченно пригодными из-за состояния здоровья в условиях военного положения на основании решения ВВК;

военнообязанные мужчины от 18 до 25 лет, проходившие военную кафедру, являются офицерами запаса и сейчас не учатся на магистратуре;

военнообязанные мужчины от 18 до 25 лет, ранее отслужившие срочную службу (последняя демобилизация срочников не учитывается, их мобилизовать могут только через год);

ранее отслужившие срочную службу (последняя демобилизация срочников не учитывается, их мобилизовать могут только через год); военнообязанные от 18 до 25 лет, которые приписывались к призывным участкам по старому законодательству и им установили статус непригодных к военной службе в мирное время или ограниченно пригодных в военное время (таким лицам необходимо пройти ВВК до 4 февраля 2025 года) признанные пригодными, то могут быть мобилизованы, если нет отсрочки или брони.

Украинские военнослужащие на учебе в Житомирской области. Фото: Ольга Иващенко/Reuters

По собственному желанию присоединиться к рядам ВСУ, подписав контракт, могут:

призывники от 18 до 25 лет, ранее не проходившие срочную службу;

женщины, пригодные по состоянию здоровья;

лица с инвалидностью (если ВВК выдаст заключение, что такое лицо может выполнять определенные задачи и обязанности и нести военную службу);

те, кто имеет право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам;

граждане других стран, желающие защищать Украину.

Военное руководство страны отмечает, что прежде всего для доукомплектации армии нужны люди с боевым опытом: штурмовики, артиллеристы и т.д.

Также ВСУ нуждается в специалистах из разных сфер:

водители;

IT-специалисты;

связисты;

механики;

механики; строители;

сварщики;

повара;

юристы;

специалисты по документообороту и т.д.

Важно помнить, что мобилизационные процессы осуществляются не только для боевых действий на фронте, но и для выполнения различных задач.

Началом пребывания на военной службе считается момент отправки человека в воинскую часть. Мобилизованного не могут сразу направить на фронт, поскольку перед этим необходимо пройти базовую военную подготовку и профессиональную подготовку, длительность такого обучения 2-3 месяца.

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