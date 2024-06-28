Мобилизация в июле 2024 года — кого из украинцев точно призовут в ряды ВСУ

Мобилизация в Украине с 1 июля 2024 года — кого заберут в ВСУ в первую очередь
В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения России. Военнообязанных мужчин и дальше призывают на военную службу. При этом с 18 мая 2024 года произошли существенные изменения в законе, мобилизационные мероприятия были усилены. Поэтому в ряды ВСУ будут набирать большее количество людей.
Кого будут мобилизовать в Вооруженные силы Украины с июля 2024 года в первую очередь, рассказываем далее в материале.
Кто подлежит мобилизации в июле 2024 года
С начала июля по-прежнему будут первоочередно призывать на военную службу следующие категории граждан Украины:
- военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья и имеют военный опыт;
- военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья без военного опыта;
- мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые ранее имели статус ограниченно пригодных по состоянию здоровья во время военного положения (они должны повторно пройти военно-врачебную комиссию до 4 февраля 2025 года и получить статус "пригодные" или "непригодные");
- мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, снятые и исключенные из военного учета, однако признанные пригодными или ограниченно пригодными из-за состояния здоровья в условиях военного положения на основании решения ВВК;
- военнообязанные мужчины от 18 до 25 лет, проходившие военную кафедру, являются офицерами запаса и сейчас не учатся на магистратуре;
- военнообязанные мужчины от 18 до 25 лет, ранее отслужившие срочную службу (последняя демобилизация срочников не учитывается, их мобилизовать могут только через год);
- военнообязанные от 18 до 25 лет, которые приписывались к призывным участкам по старому законодательству и им установили статус непригодных к военной службе в мирное время или ограниченно пригодных в военное время (таким лицам необходимо пройти ВВК до 4 февраля 2025 года) признанные пригодными, то могут быть мобилизованы, если нет отсрочки или брони.
По собственному желанию присоединиться к рядам ВСУ, подписав контракт, могут:
- призывники от 18 до 25 лет, ранее не проходившие срочную службу;
- женщины, пригодные по состоянию здоровья;
- лица с инвалидностью (если ВВК выдаст заключение, что такое лицо может выполнять определенные задачи и обязанности и нести военную службу);
- те, кто имеет право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам;
- граждане других стран, желающие защищать Украину.
Военное руководство страны отмечает, что прежде всего для доукомплектации армии нужны люди с боевым опытом: штурмовики, артиллеристы и т.д.
Также ВСУ нуждается в специалистах из разных сфер:
- водители;
- IT-специалисты;
- связисты;
- механики;
- строители;
- сварщики;
- повара;
- юристы;
- специалисты по документообороту и т.д.
Важно помнить, что мобилизационные процессы осуществляются не только для боевых действий на фронте, но и для выполнения различных задач.
Началом пребывания на военной службе считается момент отправки человека в воинскую часть. Мобилизованного не могут сразу направить на фронт, поскольку перед этим необходимо пройти базовую военную подготовку и профессиональную подготовку, длительность такого обучения 2-3 месяца.
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