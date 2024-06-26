Виїзд за кордон з 1 липня 2024 року — хто матиме право та які є зміни у законі

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Війна з країною-окупантом росією продовжується, а отже в Україні все ще діє воєнний стан, який накладає на громадян певні обмеження. Зокрема військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть перетинати кордон. Проте законодавством передбачено винятки для деяких категорій таких осіб.

Читайте також:

Хто з українців матиме право виїхати за кордон з 1 липня 2024 року та про які нові норми закону варто знати, розповідаємо далі в матеріалі.

Перш за все, громадяни мають знати про те, що виїзд чоловіків за кордон під час воєнного стану регулює постанова № 57 Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України".

Крім цього, відповідно до змін, які вніс закон № 3633-ІХ у ч. 6 ст. 22 ЗУ "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку", з 18 травня 2024 року чоловіки, які мають право на перетин кордону, окрім документів, які це підтверджують, повинні на вимогу працівника Держприкордонслужби пред'явити на кордоні військово-обліковий документ (військовий квиток, тимчасове посвідчення тощо).

Співробітники ДПСУ мають право перевіряти військово-обліковий документ у громадян України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

Хто з чоловіків має право виїжджати з України у липні 2024 року — повний перелік

Виїзд чоловіків за кордон з 1 липня (за станом здоров’я та сімейними обставинами) можливий для:

Осіб з інвалідністю. Осіб, які мають дружину/чоловіка з-поміж осіб з інвалідністю і супроводжують таких дружину/чоловіка для виїзду за межі України. Осіб, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи та супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України. Осіб, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи та супроводжують таких осіб для виїзду за межі України. Батьків, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, за наявності свідоцтва про народження дитини або документів, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує дитину з інвалідністю. Батьків, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи. Бабусь, дідусів, повнолітніх братів, сестер, мачух, вітчимів, які супроводжують дітей з інвалідністю для виїзду за межі України. Осіб, які потребують постійного догляду, – у супроводі одного із членів сім’ї першого ступеня споріднення. Опікунів осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України. Осіб з інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного догляду, які проживають(перебувають) у закладах/установах, незалежно від форми власності та підпорядкування, і отримують соціальні послуги із стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання, ― у супроводі працівників закладу догляду, уповноважених директором закладу догляду або особою, яка його заміщує (за наявності наказу директора закладу догляду або особи, яка його заміщує, про виїзд осіб з інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного догляду, за межі України).

Звичайно, такі громадяни повинні мати при собі відповідні документи, які підтверджують підставу для перетину кордону.

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Крім того, можуть виїжджати за кордон такі категорії громадян:

водії, які здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб ЗСУ, інших, утворених відповідно до законів України, військових формувань, а також для населення України;

деякі чоловіки-студенти;

спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях і тренувальних зборах.

Для перетину кордону в таких випадках необхідно мати відповідні дозволи від профільних органів, установ та організацій.

Хто зі студентів-чоловіків матиме право виїхати з України та які документи потрібні

Кабінет міністрів України ухвалив постанову № 366, відповідно до якої за кордон можуть виїжджати чоловіки-студенти на один семестр у рамках академічної мобільності (можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування).

Умови для виїзду такі:

вік від 18 до 22 років;

не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;

навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти у вишах України державної або комунальної форм власності;

здобувають ступінь вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування);

є учасниками освітньої академічної мобільності;

їдуть на навчання в іноземні заклади освіти на один семестр.

На кордоні необхідно буде пред'явити наступні документи:

довідка від вишу щодо направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному закладі освіти із зазначенням підстави співробітництва та строку навчального семестру за кордоном;

відсутність за результатами двох останніх семестрів (півріч) негативних оцінок, фактів перескладання заліків та іспитів;

підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти;

копія договору академічної мобільності, засвідчену закладом освіти України;

е-квиток студента, перевіреного засобами порталу "Дія";

військово-облікові документи з відповідними позначками районного, міського ТЦК та СП.

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Раніше ми повідомляли, як каратимуть українців за кордоном, які не встигли оновити дані.

Нагадаємо, ми писали, які п'ять категорій українців можуть виїжджати за кордон без військового квитка.

Також ми інформували, про те, що ще одну категорію українців не випускатимуть за кордон.