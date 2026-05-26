Мобилизованный заболел в УЦ: рапорт можно подать через "Армія+"

Мобилизованный заболел в УЦ: рапорт можно подать через "Армія+"

Дата публикации 26 мая 2026 15:25
Мобилизованный заболел в УЦ: рапорт можно подать через Армія+
Приложение "Армія+". Фото: Минобороны

Если военнослужащий в учебном центре заболел и не получает надлежащей медицинской помощи, он может подать рапорт. Это можно сделать через приложение "Армия+". Кроме того, нужно позвонить на горячую линию Минобороны и оставить жалобу там.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Мобилизация после ВВК

Мобилизация в Украине начинается с военно-врачебной комиссии. Граждане, которые на ВВК признаются годными к военной службе, получают мобилизационное распоряжение.

В распоряжении указываются дата, время и место прибытия гражданина для мобилизации. После этого территориальный центр комплектования направляет гражданина в подразделение Вооруженных сил Украины.

Обычно, если мобилизованный ранее не служил, или служил давно, этим подразделением является учебный центр. Там мобилизованные проходят курс базовой общей военной подготовки.

Как подать рапорт и добиться медицинской помощи

К юристам обратилась гражданка, которая рассказала, что ее родственник в учебном центре серьезно заболел, а медицинскую помощь ему не оказывают. Женщина поинтересовалась, что можно сделать в такой ситуации.

Адвокат Юрий Айвазян отметил, комментируя эту ситуацию, что военный имеет право подать рапорт. Айвазян пояснил: "Рапорт можно подать через приложение "Армія+".

Адвокат объяснил, какой еще шаг возможен в такой ситуации. Юрий Айвазян подчеркнул: "Также рекомендую звонить на горячую линию МОУ с сообщением, что военнослужащему не оказывают медицинскую помощь".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как авторизоваться в приложении "Армия+".

В Украине запустили специальное приложение для военнослужащих "Армія+". В Министерстве обороны создали видеоинструкцию, как в нем авторизоваться.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как подать электронный рапорт в "Армія+".

Военнослужащие ВСУ могут через приложение "Армія+" подать электронный рапорт. Для этого им нужно загрузить это приложение на смартфон, зарегистрироваться в системе и сделать несколько несложных действий.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
