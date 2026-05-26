Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Мобілізований захворів у НЦ: рапорт можна подати через "Армія+"

Мобілізований захворів у НЦ: рапорт можна подати через "Армія+"

Ua ru
Дата публікації: 26 травня 2026 15:25
Мобілізований захворів у НЦ: рапорт можна подати через Армія+
Застосунок "Армія+". Фото: Міноборони

Якщо військовослужбовець у навчальному центрі захворів і не отримує належної медичної допомоги, він може подати рапорт. Це можна зробити через застосунок "Армія+". Крім того, потрібно подзвонити на гарячу лінію Міноборони і залишити скаргу там.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Мобілізація після ВЛК

Мобілізація в Україні починається із військово-лікарської комісії. Громадяни, які на ВЛК визнаються придатними до військової служби, отримують мобілізаційне розпорядження.

У розпорядженні вказуються дата, час і місце прибуття громадянина для мобілізації. Після цього територіальний центр комплектування направляє громадянина у підрозділ Збройних сил України.

Зазвичай, якщо мобілізований раніше не служив, або служив давно, цим підрозділом є навчальний центр. Там мобілізовані проходять курс базової загальної військової підготовки.

Читайте також:

Як подати рапорт і добитися медичної допомоги

До юристів звернулася громадянка, яка розповіла, що її родич у навчальному центрі серйозно захворів, а медичну допомогу йому не надають. Жінка поцікавилася, що можна зробити у такій ситуації.

Адвокат Юрій Айвазян зазначив, коментуючи цю ситуацію, що військовий має право подати рапорт. Айвазян пояснив: "Рапорт можна подати через застосунок "Армія+".

Адвокат пояснив, який ще крок можливий у такій ситуації. Юрій Айвазян підкреслив: "Також рекомендую дзвонити на гарячу лінію МОУ з повідомленням, що військовослужбовцю не надають медичну допомогу".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як авторизуватися в застосунку "Армія+".

В Україні запустили спеціальний застосунок для військовослужбовців "Армія+". У Міністерстві оборони створили відеоінструкцію, як у ньому авторизуватися.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як подати електронний рапорт в "Армія+".

Військовослужбовці ЗСУ можуть через застосунок "Армія+" подати електронний рапорт. Для цього їм потрібно завантажити цей застосунок на смартфон, зареєструватися у системі та зробити кілька нескладних дій.

рапорт навчальні центри Армія+
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації