Мобілізований захворів у НЦ: рапорт можна подати через "Армія+"

Застосунок "Армія+". Фото: Міноборони

Якщо військовослужбовець у навчальному центрі захворів і не отримує належної медичної допомоги, він може подати рапорт. Це можна зробити через застосунок "Армія+". Крім того, потрібно подзвонити на гарячу лінію Міноборони і залишити скаргу там.

Мобілізація після ВЛК

Мобілізація в Україні починається із військово-лікарської комісії. Громадяни, які на ВЛК визнаються придатними до військової служби, отримують мобілізаційне розпорядження.

У розпорядженні вказуються дата, час і місце прибуття громадянина для мобілізації. Після цього територіальний центр комплектування направляє громадянина у підрозділ Збройних сил України.

Зазвичай, якщо мобілізований раніше не служив, або служив давно, цим підрозділом є навчальний центр. Там мобілізовані проходять курс базової загальної військової підготовки.

Як подати рапорт і добитися медичної допомоги

До юристів звернулася громадянка, яка розповіла, що її родич у навчальному центрі серйозно захворів, а медичну допомогу йому не надають. Жінка поцікавилася, що можна зробити у такій ситуації.

Адвокат Юрій Айвазян зазначив, коментуючи цю ситуацію, що військовий має право подати рапорт. Айвазян пояснив: "Рапорт можна подати через застосунок "Армія+".

Адвокат пояснив, який ще крок можливий у такій ситуації. Юрій Айвазян підкреслив: "Також рекомендую дзвонити на гарячу лінію МОУ з повідомленням, що військовослужбовцю не надають медичну допомогу".

В Україні запустили спеціальний застосунок для військовослужбовців "Армія+". У Міністерстві оборони створили відеоінструкцію, як у ньому авторизуватися.

Військовослужбовці ЗСУ можуть через застосунок "Армія+" подати електронний рапорт. Для цього їм потрібно завантажити цей застосунок на смартфон, зареєструватися у системі та зробити кілька нескладних дій.