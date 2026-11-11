Украинский военнослужащий. Иллюстративное фото: ukr.radio

На Буковине судили военнослужащего, который совершил СОЧ и более года не возвращался на службу из-за страха погибнуть. Однако теперь он заявил, что хочет снова служить, поэтому суд принял решение о закрытии уголовного дела в его отношении.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне».

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Детали дела

Согласно материалам дела, мужчина проходил военную службу в качестве рядового десантно-штурмового батальона.

23 августа 2025 года после окончания отпуска по состоянию здоровья он должен был прибыть к месту службы и вернуться к исполнению обязанностей. Однако военнослужащий в часть не вернулся, а отправился домой, где оставался до 6 октября этого года.

В октябре 2025 года правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту самовольного оставления воинской части.

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Действия военнослужащего квалифицировали по ч. 5 ст. 407 УК Украины. Речь идет о самовольном оставлении воинской части на срок свыше трёх суток в условиях военного положения. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Во время подготовительного судебного заседания, которое состоялось 6 ноября, военнослужащий обратился с ходатайством об освобождении его от уголовной ответственности и прекращении уголовного производства.

Обвиняемый признал свою вину в полном объеме и раскаялся. Причиной своего поступка он назвал страх погибнуть. В то же время мужчина заверил, что намерен вернуться в воинскую часть и в дальнейшем продолжать нести службу.

Для этого военнослужащий заранее получил письменное согласие от командира части. Прокурор также не возражал против удовлетворения ходатайства об освобождении мужчины от уголовной ответственности.

Какое наказание может назначить суд

Суд согласился с доводами военнослужащего и удовлетворил его ходатайство. В результате мужчину освободили от уголовной ответственности, а уголовное производство в его отношении закрыли.

Основанием для такого решения стала ч. 5 ст. 401 УК Украины. Эта норма позволяет освободить от уголовной ответственности военнослужащих, впервые совершивших правонарушение, предусмотренное ст. 407 или 408 УК Украины, в условиях военного положения.

В то же время для применения этой нормы необходимо выполнение нескольких условий: военнослужащий должен добровольно выразить желание вернуться в свою или другую воинскую часть для дальнейшего прохождения службы и получить письменное согласие командира.

Кроме того, суд установил для мужчины ограниченный срок возвращения к месту службы — он должен прибыть в воинскую часть в течение 72 часов после вступления судебного постановления в законную силу. Командира воинской части, в свою очередь, обязали восстановить военнослужащего на службе.

Как сообщали Новини.LIVE, в Полтаве мужчина подделал справку о якобы болезни своего ребенка, чтобы таким образом получить отсрочку. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы, но заменил основное наказание на год испытательного срока.

Также мы писали, что во Львовской области судили супругов, которые были администраторами группы в Viber, чтобы препятствовать мобилизационным мероприятиям ТЦК. За это они тоже получили испытательный срок.