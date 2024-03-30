Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

Работники ТЦК. Иллюстративное фото: 0532ua

В Хмельницкой области в пятницу, 29 марта, на работников территориального центра комплектования и социальной поддержки напала группа местных жительниц. Они повредили служебный автомобиль военкомов.

На этот инцидент отреагировал заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в Telegram в субботу, 30 марта.

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"Обратились, провели воспитательную беседу — это явно не то, что нужно делать в таких случаях", — отметил военный.

По мнению Жорина, правоохранительные органы должны реагировать на подобные ситуации сразу и очень жестко.

"Если жевать сопли дальше, это будет иметь крайне негативные последствия для безопасности государства в целом", — отметил он.

Как известно, в результате нападения был поврежден служебный автомобиль военнослужащих. На место происшествия вызвали полицию.

За препятствование проведению мероприятий по мобилизации законодательством Украины предусмотрена уголовная ответственность.

Скриншот поста Жорина

Напомним, в Волынской области военнообязанный напал на представителя ТЦК, когда тот пришел домой. Военным хотел уточнить причины неявки мужчины за повесткой.

Впоследствии стало известно, что раньше мужчина получал боевую повестку.