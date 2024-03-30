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Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

30 марта 2024 17:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент
Работники ТЦК. Иллюстративное фото: 0532ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Хмельницкой области в пятницу, 29 марта, на работников территориального центра комплектования и социальной поддержки напала группа местных жительниц. Они повредили служебный автомобиль военкомов.

На этот инцидент отреагировал заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в Telegram в субботу, 30 марта.

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"Обратились, провели воспитательную беседу — это явно не то, что нужно делать в таких случаях", — отметил военный.

По мнению Жорина, правоохранительные органы должны реагировать на подобные ситуации сразу и очень жестко.

"Если жевать сопли дальше, это будет иметь крайне негативные последствия для безопасности государства в целом", — отметил он.

Как известно, в результате нападения был поврежден служебный автомобиль военнослужащих. На место происшествия вызвали полицию.

За препятствование проведению мероприятий по мобилизации законодательством Украины предусмотрена уголовная ответственность.

Жорин о нападении на ТЦК
Скриншот поста Жорина

Напомним, в Волынской области военнообязанный напал на представителя ТЦК, когда тот пришел домой. Военным хотел уточнить причины неявки мужчины за повесткой.

Впоследствии стало известно, что раньше мужчина получал боевую повестку.

нападение
Хмельницкая область
полк "Азов"
мобилизация
ТЦК и СП
Максим Жорин

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