Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент
В Хмельницкой области в пятницу, 29 марта, на работников территориального центра комплектования и социальной поддержки напала группа местных жительниц. Они повредили служебный автомобиль военкомов.
На этот инцидент отреагировал заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в Telegram в субботу, 30 марта.
Нападение на сотрудников ТЦК
"Обратились, провели воспитательную беседу — это явно не то, что нужно делать в таких случаях", — отметил военный.
По мнению Жорина, правоохранительные органы должны реагировать на подобные ситуации сразу и очень жестко.
"Если жевать сопли дальше, это будет иметь крайне негативные последствия для безопасности государства в целом", — отметил он.
Как известно, в результате нападения был поврежден служебный автомобиль военнослужащих. На место происшествия вызвали полицию.
За препятствование проведению мероприятий по мобилизации законодательством Украины предусмотрена уголовная ответственность.
Напомним, в Волынской области военнообязанный напал на представителя ТЦК, когда тот пришел домой. Военным хотел уточнить причины неявки мужчины за повесткой.
Впоследствии стало известно, что раньше мужчина получал боевую повестку.
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