Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент
У Хмельницькій області в п'ятницю, 29 березня, на працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки напала група місцевих мешканок. Вони пошкодили службовий автомобіль військкомів.
На цей інцидент відреагував заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін в Telegram у суботу, 30 березня.
Напад на працівників ТЦК
"Звернулись, провели виховну бесіду — це явно не те, що потрібно робити в таких випадках", — зазначив військовий.
На думку Жоріна, правоохоронні органи мають реагувати на подібні ситуації одразу і дуже жорстко.
"Якщо жувати соплі далі, це матиме вкрай негативні наслідки для безпеки держави в цілому", — зауважив він.
Як відомо, внаслідок нападу було пошкоджено службовий автомобіль військкомів. На місце події викликали поліцію.\
За перешкоджання проведення заходів з мобілізації законодавством України передбачено кримінальну відповідальність.
Нагадаємо, у Волинській області військовозобов'язаний напав на представника ТЦК, коли той прийшов до нього додому. Військком хотів уточнити причини неявки чоловіка за повісткою.
Згодом стало відомо, що раніше чоловік отримував бойову повістку.
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