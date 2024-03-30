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Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

30 березня 2024 17:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент
Працівники ТЦК. Ілюстративне фото: 0532ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Хмельницькій області в п'ятницю, 29 березня, на працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки напала група місцевих мешканок. Вони пошкодили службовий автомобіль військкомів.

На цей інцидент відреагував заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін в Telegram у суботу, 30 березня.

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"Звернулись, провели виховну бесіду — це явно не те, що потрібно робити в таких випадках", — зазначив військовий.

На думку Жоріна, правоохоронні органи мають реагувати на подібні ситуації одразу і дуже жорстко. 

"Якщо жувати соплі далі, це матиме вкрай негативні наслідки для безпеки держави в цілому", — зауважив він.

Як відомо, внаслідок нападу було пошкоджено службовий автомобіль військкомів. На місце події викликали поліцію.\

За перешкоджання проведення заходів з мобілізації законодавством України передбачено кримінальну відповідальність.

Жорін про напад на ТЦК
Скриншот допису Жоріна

Нагадаємо, у Волинській області військовозобов'язаний напав на представника ТЦК, коли той прийшов до нього додому. Військком хотів  уточнити причини неявки чоловіка за повісткою. 

Згодом стало відомо, що раніше чоловік отримував бойову повістку.

напад
Хмельницька область
полк "Азов"
мобілізація
ТЦК та СП
Максим Жорін

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