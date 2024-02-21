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Нардеп Вениславский назвал проблемные пункты законопроекта о мобилизации

21 февраля 2024 16:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Нардеп Вениславский назвал проблемные пункты законопроекта о мобилизации
Народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведке Федор Вениславский. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский назвал проблемные пункты законопроекта о мобилизации. Уже в марте он может быть внесен на рассмотрение парламентского зала.

Об этом Федор Вениславский рассказал "24 каналу".

Законопроект о мобилизации

Вероятно, Рада не сможет принять во втором чтении законопроект о мобилизации до конца февраля, ведь для начала нужно проработать поправки к документу.

Комитет еще не начал рассматривать поступающие предложения от всех народных депутатов. В настоящее время зафиксировано более 1160 поправок, а также поступило немало законодательных предложений в электронном формате.

По словам Вениславского, очень велика вероятность, что в окончательном варианте будут рассматриваться эти законодательные предложения в марте.

"Главные дискуссионные моменты связаны с допустимым конституционным ограничением прав и свобод. С ограничением на выезд и ограничением права собственности больших вопросов почти не возникает, потому что эти ограничения допускают все международные стандарты, так же как и Закон Украины "О правовом режиме военного положения", — подчеркнул он.

Вместо этого возникает ряд вопросов о механизме внедрения этих ограничений. В частности, процесс административного судопроизводства и упрощенный порядок рассмотрения дела могут быть обсуждены на заседании как комитета, так и парламента.

"Также много дискуссий о возможности сохранения отсрочки от призыва лиц, получающих высшее образование, обучающихся в аспирантуре. Статистика показывает, что количество желающих получить второе или третье образование у мужчин после 25-27 лет существенно увеличилось. Почти 100 тысяч таких желающих появилось", — отметил нардеп.

Также выросло количество людей, желающих получить научную степень и заниматься научной деятельностью за средства предприятия или организации, финансируемые из бюджета. Однако с точки зрения Конституции найти разумный компромисс, который бы устроил всех заинтересованных сторон, будет сложно.

Вениславский также упомянул об определенных дискуссиях по вопросу введения электронного кабинета. Он считает, что в этом не должно возникнуть проблем, однако другие нардепы не воспринимают возможность каким-то образом активизировать деятельность через электронные коммуникаторы.

Рекрутинг во время набора потенциальных военных

Возрастает количество случаев, когда некоторые военные бригады активно используют рекрутинг при привлечении потенциальных военных. Этот процесс происходит открыто и прозрачно.

Например, можно просмотреть вакансии на сайтах по поиску работы, где указаны необходимые навыки для будущего солдата, будущая сфера ответственности, а в некоторых случаях даже зарплата для потенциального военного.

"Я думаю, это один из тех путей, который точно может увеличить мотивацию военнообязанных к вступлению в ряды ВСУ. Мы сделали важный шаг, предусмотрев, что в реестре военнообязанных призывников есть возможность самостоятельно выбрать ту военную специальность, которая больше всего соответствует умениям и навыкам человека", — отметил Вениславский.

Он уверен, что определенная часть военнообязанных готова вступить на военную службу, если четко будет понимать, где и чем она будет заниматься.

Важно осознавать, что отказаться от классической мобилизации невозможно, поэтому одной из целей рассматриваемого законопроекта является объединение всех субъектов, которые должны участвовать в процессе.

Проблема демобилизации

Пункт о демобилизации критиковало не только общество, но и сами военные. Речь идет об увольнении бойцов после исполнения 36 месяцев службы.

При этом важно осознавать, что Украина сталкивается с огромной армией противника. Сейчас в России введена лишь частичная и в основном скрытая мобилизация. Однако после выборов в марте эта ситуация может измениться.

"Война переходит в технологическую сферу и мы должны делать какие-то асимметричные действия. В частности применять беспилотники и роботизированные системы. Поэтому я не думаю, что количественный состав противника будет иметь какое-то решающее значение при принятии решения о возможности демобилизации", — отметил Вениславский.

Вопрос демобилизации будет тщательно обсуждаться, поскольку существуют разные модели, определяющие критерии для увольнения военнослужащих. Это включает в себя общую продолжительность службы, время прямого участия в боевых действиях, а также работу в тылу.

"Надо учитывать, что непосредственное участие в боевых действиях принимает не такое большое количество личного состава, которое в целом есть в секторе безопасности. Поэтому думаю, что мы найдем механизм, чтобы обеспечить возможность освобождения", — добавил Вениславский.

Напомним, из-за громкого общественного резонанса и большого количества пунктов, которые нужно менять, за законопроект о мобилизации не проголосуют до марта. Сейчас в проект уже подано более 1000 правок.

Также в Украине изменились правила получения брони от мобилизации для сотрудников оборонных предприятий. Компаниям, работающим на армию, было предложено два варианта бронирования.

украинцы
Украина
нардепы
Федор Вениславский
мобилизация
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