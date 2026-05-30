Не только "Резерв+": е-ВУД в "Дії" является законным документом

В Украине в последние годы появился новый вид военно-учетных документов. Это электронные варианты, в "Резерв+" и "Дії". Но эти документы не являются идентичными, они существенно отличаются между собой.

Электронные военно-учетные документы

В Украине во время полномасштабной войны произошел целый ряд изменений в процессе воинского учета. Часть изменений касалась, в частности, военно-учетных документов.

Так, был создан новый вид военно-учетных документов, электронный. Это мобильное приложение "Резерв+", где отображается информация из реестра "Оберіг".

А с декабря 2025 года именно электронный ВУД в "Резерв+" стал основным документом граждан на воинском учете. Новые документы в бумажном формате больше не выдают.

В чем разница между "Резерв+" и "Дією"

Вместе с тем, пояснили юристы, мобильное приложение "Резерв+" не является единственным вариантом электронного военно-учетного документа. Можно также сгенерировать е-ВУД на портале "Дія".

Впрочем, в электронных вариантах ВУД в "Резерв+" и "Дія" есть существенная разница. Так, в "Резерв+" можно вносить изменения в личные данные, можно признавать нарушения воинского учета и платить штраф.

В то же время в "Дії" можно только сгенерировать военно-учетный документ на конкретную дату. Никаких изменений внести через этот портал не получится.

