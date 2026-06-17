Негодность после операции: для повторной ВВК требуется больше документов

Военно-врачебная комиссия. Фото: dialog.ua

После хирургического лечения военнообязанный гражданин должен получить временную негодность и отсрочку от мобилизации. Однако по истечении соответствующего срока такое лицо должно пройти повторную ВВК. К этому медосмотру временно негодочный должен подготовить соответствующий, максимально полный пакет документов.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Временная негодность после операции

Военно-медицинская комиссия имеет право признать военнообязанного гражданина как годным, так и негодным к военной службе. Негодные к службе в ВСУ граждане в дальнейшем могут быть исключены из воинского учета.

Существуют различные промежуточные варианты, которые могут быть указаны в заключениях ВВК. Это, скажем, "пригоден к службе в частях обеспечения, ТЦК, военных вузах" и т. д.

Также существует вариант, когда гражданина могут признать временно негодящим. Такого гражданина не мобилизуют в течение срока временной негодности, но впоследствии эти лица должны пройти повторную военно-врачебную комиссию.

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Какие документы нужно подготовить для повторной ВВК

К юристам обратился гражданин, перенесший операцию по лечению осложненного остеохондроза позвоночника. Он рассказал, что ему предоставили временную негодность сроком на один месяц, но не учли все медицинские особенности состояния его здоровья.

Гражданин поинтересовался, как ему подготовиться к повторной ВВК и на какой результат он может рассчитывать. Юрист Евгений Корнийчук подчеркнул, комментируя эту ситуацию: "Временная нетрудоспособность по статье 24 могла быть применена после операции, поскольку эта статья касается состояний после острых заболеваний нервной системы или хирургического лечения. Но при повторной ВВК комиссия уже должна оценивать не только радикулопатию или болевой синдром, но и последствия операции, наличие межтелового кейджа, транспедикулярной фиксации 6 титановыми винтами, уровень фиксации позвоночника и функциональные нарушения".

Именно поэтому, подчеркнул Корнийчук, гражданину в дальнейшем потребуется подготовить к повторной ВВК максимально полный пакет документов.

Это:

медицинская выписка после операции;

протокол или описание оперативного вмешательства;

рентген/КТ/МРТ с прямым описанием конструкции;

заключение нейрохирурга или ортопеда-травматолога;

заключение невролога о радикулопатии, болевом синдроме, ограничении движений, нарушении чувствительности или силы в конечностях;

документы о лечении после операции, реабилитации, обращениях с жалобами.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, когда именно предоставляется временная негодность.

Если военнообязанный гражданин перенес хирургическую операцию, он может получить статус "временно непригодный". Такой статус предоставляется на определенный период, после чего гражданину нужно будет пройти военно-врачебную комиссию.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, что сроки повторного медицинского осмотра при временной негодности могут быть разными.

На военно-врачебной комиссии гражданина могут признать временно негодным к военной службе. Временно негодные граждане должны обязательно пройти повторный осмотр. Юристы объяснили, когда именно нужно проходить повторный осмотр временно негодным.