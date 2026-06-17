Непридатність після операції: на повторну ВЛК треба більше документів

Військово-лікарська комісія. Фото: dialog.ua

Після хірургічного лікування військовозобов’язаний громадянин має отримати тимчасову непридатність і відстрочку від мобілізації. Але через відповідний час така особа має пройти повторну ВЛК. До цього медогляду тимчасово непридатний має підготувати відповідний, максимально повний пакет документів.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Тимчасова непридатність після операції

Військово-лікарська комісія має право визнати військовозобов’язаного громадянина як придатним, так і непридатним до військової служби. Непридатні до служби в ЗСУ громадяни надалі можуть бути виключені з військового обліку.

Існують різні проміжні варіанти, які можуть бути вказані у висновках ВЛК. Це, скажімо, "придатний до служби у частинах забезпечення, ТЦК, військових вишах" тощо.

Також існує варіант, коли громадянина можуть визнати тимчасово непридатним. Такого громадянина не мобілізують протягом часу тимчасової непридатності, але згодом ці особи повинні пройти повторну військово-лікарську комісію.

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Які документи треба підготувати на повторну ВЛК

До юристів звернувся громадянин, який переніс операцію для лікування ускладненого остеохондрозу хребта. Він розповів, що йому надали тимчасову непридатність строком на один місяць, але не врахувавши усі медичні особливості стану його здоров’я.

Громадянин поцікавився, як йому підготуватися до повторної ВЛК і на який результат він може розраховувати. Юрист Євген Корнійчук наголосив, коментуючи цю ситуацію: "Тимчасова непридатність за статтею 24 могла бути застосована після операції, оскільки ця стаття стосується станів після гострих хвороб нервової системи або хірургічного лікування. Але при повторній ВЛК комісія вже повинна оцінювати не тільки радикулопатію чи больовий синдром, а й наслідки операції, наявність міжтілового кейджа, транспедикулярної фіксації 6 титановими гвинтами, рівень фіксації хребта та функціональні порушення".

Саме тому, підкреслив Корнійчук, громадянину надалі буде потрібно до повторної ВЛК підготувати максимально повний пакет документів.

Це:

медична виписка після операції;

протокол або опис оперативного втручання;

рентген / КТ / МРТ із прямим описом конструкції;

висновок нейрохірурга або ортопеда-травматолога;

висновок невролога щодо радикулопатії, больового синдрому, обмеження рухів, порушення чутливості або сили в кінцівках;

документи про лікування після операції, реабілітацію, звернення зі скаргами.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, коли саме надається тимчасова непридатність.

Якщо військовозобов’язаний громадянин переніс хірургічну операцію, він може отримати статус "тимчасово непридатний". Такий статус надається на певний період, після чого громадянину потрібно буде пройти військово-лікарську комісію.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що строки для повторного медичного огляду при тимчасовій непридатності можуть бути різними.

На військово-лікарській комісії громадянина можуть визнати тимчасово непридатним до військової служби. Тимчасово непридатні громадяни мають обов’язково пройти переогляд. Юристи пояснили, коли саме потрібно проходити переогляд тимчасово непридатним.