Бронирование от мобилизации - влияет ли на бронь военно-учетная специальность

Военнообязанные граждане в ТЦК. Фото: Николаевский ОТЦК

Если военно-учетная специальность гражданина устарела, это никоим образом не может повлиять на действие бронирования. Но, вместе с тем, у такого гражданина могут возникнуть определенные проблемы с военным учетом, ему придется посетить ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Бронирование от мобилизации предоставляется работникам стратегически важных предприятий.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, существует ли вариант с потерей бронирования, если его военно-учетная специальность устарела.

"Бронирование не слетит, ведь военнообязанные подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности", — отметил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Какие проблемы могут возникнуть

Вместе с тем, подчеркнул Дерий, проблемы у такого гражданина все же могут возникнуть.

"Однако, при встрече с работниками ТЦК — Вам могут вручить повестку на уточнение данных", — пояснил юрист.

Но на возможности мобилизации это все равно не скажется.

Напомним, мы ранее писали о том, кто получит бронь от мобилизации в мае 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, выпустят ли за границу мужчину с бронью.