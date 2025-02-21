Незаконное решение о мобилизации — юрист объяснил, как можно обжаловать

Украинские военнослужащие Вооруженных сил. Фото: ЗОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых на военную службу призывают военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. В то же время бывают случаи, когда по той или иной причине мобилизация состоялась с нарушением законодательства. В такой ситуации гражданин имеет право обжаловать решение.

Как именно можно обжаловать решение о мобилизации, если оно было незаконным, объяснил юрист Дмитрий Франчук в комментарии "РБК-Украина".

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По словам правозащитника, человек должен действовать, если его мобилизовали несмотря на проблемы со здоровьем. Первый способ отстоять свои права — обжаловать решение ВВК подав апелляцию в высшую ВВК. Если это не дало результата, надо обратиться в суд.

Другими причинами для обжалования могут быть наличие брони или отсрочки, которые не учли при принятии решения в ТЦК.

"Если вы считаете, что решение о мобилизации принято с нарушениями, например, есть основания для отсрочки или вас мобилизовали незаконно, можно подать жалобу в ТЦК и СП", — объясняет юрист.

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Как обжаловать решение о мобилизации через ТЦК

Дмитрий Франчук предоставил простой алгоритм действий:

Подать письменное заявление в соответствующий ТЦК с требованием пересмотреть решение; Приложить к заявлению документы, подтверждающие основания для отсрочки (медицинские справки, документы об уходе за лицом с инвалидностью, документы об обучении и т.д.).

ТЦК и СП должны дать лицу письменный ответ. По словам правоведа, бывают случаи, когда ТЦК действительно отменяют ошибочные решения. Однако чаще дело приходится решать в суде.

Обжалование мобилизации — как обратиться в суд

Если ТЦК не отменил решение, его можно обжаловать в суде в течение 6 месяцев с момента получения. Гражданин должен сделать следующее:

Подать административный иск в окружной административный суд (по месту расположения ТЦК); В иске указать, какие именно нормы были нарушены; Приложить доказательства (выписку из реестра военнообязанных, медицинские справки, документы о семейном положении и т.д.).

Юрист добавил, необходимо понимать, что сам процесс обжалования решения не дает автоматического права не являться в воинскую часть. Только суд может принять обеспечительные меры, то есть приостановить действие решения о мобилизации на время рассмотрения дела.

Ранее мы писали, на каких основаниях военнообязанные мужчины могут попасть в розыск ТЦК.

Напомним, мы рассказывали, могут ли вручить боевую повестку мужчинам, которые были забронированными.

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