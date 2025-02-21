Незаконное решение о мобилизации — юрист объяснил, как можно обжаловать

Как обжаловать незаконное решение о мобилизации — объясняет юрист
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых на военную службу призывают военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. В то же время бывают случаи, когда по той или иной причине мобилизация состоялась с нарушением законодательства. В такой ситуации гражданин имеет право обжаловать решение.
Как именно можно обжаловать решение о мобилизации, если оно было незаконным, объяснил юрист Дмитрий Франчук в комментарии "РБК-Украина".
Когда военнообязанный может обжаловать решение о призыве
По словам правозащитника, человек должен действовать, если его мобилизовали несмотря на проблемы со здоровьем. Первый способ отстоять свои права — обжаловать решение ВВК подав апелляцию в высшую ВВК. Если это не дало результата, надо обратиться в суд.
Другими причинами для обжалования могут быть наличие брони или отсрочки, которые не учли при принятии решения в ТЦК.
"Если вы считаете, что решение о мобилизации принято с нарушениями, например, есть основания для отсрочки или вас мобилизовали незаконно, можно подать жалобу в ТЦК и СП", — объясняет юрист.
Как обжаловать решение о мобилизации через ТЦК
Дмитрий Франчук предоставил простой алгоритм действий:
- Подать письменное заявление в соответствующий ТЦК с требованием пересмотреть решение;
- Приложить к заявлению документы, подтверждающие основания для отсрочки (медицинские справки, документы об уходе за лицом с инвалидностью, документы об обучении и т.д.).
ТЦК и СП должны дать лицу письменный ответ. По словам правоведа, бывают случаи, когда ТЦК действительно отменяют ошибочные решения. Однако чаще дело приходится решать в суде.
Обжалование мобилизации — как обратиться в суд
Если ТЦК не отменил решение, его можно обжаловать в суде в течение 6 месяцев с момента получения. Гражданин должен сделать следующее:
- Подать административный иск в окружной административный суд (по месту расположения ТЦК);
- В иске указать, какие именно нормы были нарушены;
- Приложить доказательства (выписку из реестра военнообязанных, медицинские справки, документы о семейном положении и т.д.).
Юрист добавил, необходимо понимать, что сам процесс обжалования решения не дает автоматического права не являться в воинскую часть. Только суд может принять обеспечительные меры, то есть приостановить действие решения о мобилизации на время рассмотрения дела.
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