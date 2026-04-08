Офицер запаса не попадет в оперативный резерв

Обучение на военной кафедре. Фото: "РадіоТрек"

Граждане, которые во время обучения в высшем учебном заведении прошли курс на военной кафедре, получают звание офицера (лейтенанта) запаса. Юристы объяснили, что этот процесс не является идентичным срочной военной службе. Поэтому офицера запаса не могут автоматически зачислить в оперативный резерв.

Категории воинского учета в Украине

В Украине существуют различные категории для граждан на воинском учете. Это прежде всего "призывник", категория, которую присваивают гражданам, только вступившим на воинский учет и еще не достигшим 25-летнего возраста.

В 25 лет призывник становится военнообязанным. Кроме того, существует еще специальная категория "резервист".

К резервистам зачисляют тех граждан, которые имеют военный опыт. В частности, после прохождения военной службы в срочном формате.

Офицер запаса не является резервистом

К юристам обратился гражданин, который не проходил срочную службу в ВСУ. Но при этом он закончил военную кафедру во время учебы в университете и получил звание офицера запаса.

Мужчина поинтересовался, может ли он попасть в оперативный резерв. Юрист Владислав Дерий подчеркнул, комментируя эту ситуацию: "Резервисты (в юридическом смысле) это те лица, которые заключили контракт на прохождение службы в военном резерве, или лица с воинским опытом, зачисленные в оперативный резерв первой очереди. Поскольку Вы не служили, вы не относитесь к этой категории".

Юрист добавил, допустив возможность зачисления гражданина в резерв: "Кроме того, Вы являетесь лейтенантом запаса, что делает невозможным перевод в статус резервиста. Если же Вас незаконно зачислят в оперативный резерв, то Вам нужно будет обжаловать такие действия ТЦК в судебном порядке".

В приложении "Резерв+" все чаще начал появляться статус "оперативный резерв". В таком случае человека невозможно забронировать, ведь это не предусмотрено действующими правилами.

Статус резервиста теряется, если гражданин достигает соответствующего возраста (60 лет) для снятия с воинского учета. Также это может быть в ситуации, когда гражданин имеет проблемы со здоровьем, которые несовместимы со службой в резерве.