Оперативный резерв - когда исключают из оперативного резерва

Украинские резервисты. Фото: Генштаб ВСУ

Все военнослужащие, которые были уволены из рядов ВСУ, зачисляются в оперативный резерв. Но существует целый ряд причин, когда такого гражданина могут лишить статуса резервиста.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Что такое оперативный резерв

Оперативный резерв — это та часть Вооруженных сил Украины, куда зачисляются все военнослужащие, которые увольняются или демобилизуются из рядов ВСУ.

Такие граждане получают статус резервиста и при необходимости могут быть возвращены на военную службу.

Но при некоторых условиях гражданин может быть исключен из оперативного резерва.

Так, статус резервиста теряется, если гражданин достигает соответствующего возраста (60 лет) для снятия с воинского учета, имеет проблемы со здоровьем, которые несовместимы со службой в резерве, или вступает в ряды Вооруженных сил Украины.

Когда исключают из оперативного резерва

Существуют и другие основания для исключения военнообязанного из оперативного резерва.

Это, например:

семейные обстоятельства, определенные законом "О воинской обязанности и военной службе";

служебное несоответствие;

обвинительный приговор суда.

Кроме того, из оперативного резерва могут исключить гражданина, если место его пребывания не устанавливается в течение 60 дней после объявления мобилизации.

Напомним, мы ранее писали о том, когда резервисты могут получить бронирование от мобилизации.

Добавим, мы сообщали, чем отличаются первая и вторая очереди оперативного резерва.