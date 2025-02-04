Повторная ВВК для ограниченно пригодных 2025 — какой статус можно получить

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: УНИАН

В Украине мужчин, которые ранее имели статус "ограниченно пригодный", обязали пройти повторную военно-врачебную комиссию. По предварительной информации, это необходимо будет сделать до 5 июня 2025 года. После медицинского осмотра такие лица получат заключение с новым статусом.

Какой именно статус могут получить ограниченно пригодные лица после повторной ВВК, пишет РБК-Украина.

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В зависимости от состояния здоровья, мужчины могут получить один из этих выводов:

Пригоден к военной службе — лицо может проходить службу где угодно, в зависимости от навыков, специальности и тому подобное; Пригоден к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, Вузах, логистических, медицинских, учебных центрах и вспомогательных структурах (таких лиц не могут направить служить в боевые подразделения); Временно непригоден к прохождению сборов — решение применяется к резервистам и военнообязанным, которых могут призвать на сборы; Временно непригоден к военной службе — выдается военнослужащим, которые находятся в процессе лечения, реабилитации, или если определить степень пригодности пока невозможно из-за прогрессирующего заболевания; Непригоден с пересмотром через 6-12 месяцев — во время военного положения таких лиц могут исключить с запаса, однако с возможностью повторной медкомиссии; Непригоден с исключением с военного учета — означает полное освобождение от военной службы.

Мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Важно: принимать решение о пригодности или непригодности к военной службе, как действующих военнослужащих, так и гражданских, имеет право только военно-врачебная комиссия.

Ранее мы сообщали, должны ли ограниченно пригодные проходить ВВК без вызова ТЦК.

Напомним, мы писали, как и когда ограниченно пригодные могут получить штраф за неявку на ВВК.

Также мы информировали, сколько времени на прохождение ВВК дает закон в 2025 году.