Мобилизация в Украине 2025 — кому из ограниченно пригодных позволят не проходить ВВК

Военнообязанный мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Фото: АрміяInform

Как известно, ранее в Украине ограниченно пригодные к военной службе граждане были обязаны пройти повторную военно-врачебную комиссию до 5 февраля 2025 года. Однако в связи с тем, что большая часть не успела этого сделать, сроки решили продлить. А вместе с ними могут изменить и некоторые другие важные условия.

Как сообщает 24 Канал, трем категориям ограниченно пригодных могут позволить не проходить ВВК. Это предусмотрено законопроектом №12457, который в частности может определить новую дату, до которой надо будет пройти медкомиссию. Сейчас документ предоставлен для ознакомления.

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Согласно внесенному законопроекту, не будут иметь обязанности пройти повторный медицинский осмотр ограниченно пригодные, которым:

еще не исполнилось 25 лет;

более 60 лет;

установлен статус лица с инвалидностью без указания группы (I, II или III группа).

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: mil.in.ua

Что известно о новой дате

Как сообщил член оборонного комитета ВР, нардеп Федор Вениславский на брифинге в четверг, 6 февраля, сроки прохождения военно-врачебной комиссии для ограниченно пригодных предварительно могут продлить до 5 мая 2025 года.

Ранее мы писали, должны ли ограниченно пригодные проходить ВВК без вызова ТЦК.

Напомним, мы рассказывали, какой статус могут получить ограниченно пригодные после повторной ВВК.

Также мы информировали, как и когда ограниченно пригодные могут получить штраф за неявку на ВВК.