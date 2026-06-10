Отказ в увольнении из армии: обращаться в суд не обязательно

Военнослужащий ВСУ. Фото: 14-я ОМБр

Гражданин может уволиться из Вооруженных сил Украины. Если же ему отказали в этом праве, военнослужащий имеет право подать иск в суд. При этом личное явление в суд не является обязательным.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Увольнение из ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право уволиться из армии. Это право имеют как военнослужащие контрактной службы, так и мобилизованные военные.

Ноэто право предоставляется не всем военным. Для увольнения из ВСУ необходимо иметь определенное законом основание, подтвержденное документально.

К юристам обратился гражданин, который сейчас проходит военную службу в рядах Вооруженных сил Украины. Он рассказал, что ему отказали в увольнении для ухода за матерью-инвалидом.

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В суд не нужно являться лично

Гражданин поинтересовался, как ему обжаловать этот отказ в судебном порядке. Юристы, комментируя эту ситуацию, подчеркнули, что право на такую жалобу, в том числе и в суд, у военного есть.

Адвокат Вячеслав Кирда отметил, что базовой судебной инстанцией для таких дел являются окружные административные суды. Юрист подчеркнул, чторассмотрение иска может занять некоторое время, к этому военнослужащему нужно быть готовым заранее.

Но, добавил Кирда, в судебном процессе есть удобная для самого военнослужащего опция. Адвокат отметил: «Как правило, такие дела рассматриваются без вызова сторон». Поэтому военнослужащий может обжаловать отказ в увольнении из рядов ВСУ.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, кто может уволиться из ВСУ по возрасту.

В Украине даже во время военного положения некоторые военнослужащие ВСУ имеют право уволиться со службы при наличии определенных оснований и обстоятельств. Одним из таких оснований является достижение предельного возраста.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, какие документы необходимы для увольнения из ВСУ.

Военнослужащий, планирующий уволиться из ВСУ, должен написать рапорт на имя командира воинской части, в которой проходит службу. Также необходимо предоставить нотариально заверенные копии документов, подтверждающих право на увольнение.