Отсрочка для лица не на учете — оформят ли ее

Отсрочка для лица не на учете — оформят ли ее

Дата публикации 29 января 2026 12:20
Отсрочка без воинского учета - предоставят ли отсрочку
Оформление документов в ТЦК. Фото: "Суспільне Миколаїв"

Гражданин, который имеет основания для оформления отсрочки от мобилизации, может это сделать без визита в ТЦК. Но если это лицо не состоит на воинском учете, ни в ЦПАУ, ни в "Резерв+" оформить отсрочку будет невозможно.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка и воинский учет

К юристам обратился гражданин, который планирует оформить отсрочку от мобилизации.

Но, пояснил мужчина, он состоит на воинском учете. Гражданин поинтересовался, можно ли оформить отсрочку при наличии оснований для этого — но не состоя на учете ни в одном ТЦК.

Адвокат Вячеслав Кирда, комментируя эту ситуацию, отметил, что без пребывания на воинском учете получить отсрочку нереально.

"Для начала надо становиться на воинский учет", — признал Кирда.

"Для получения отсрочки наличие пребывания на воинском учете является обязательным условием", — отметил в комментарии гражданину другой адвокат, Юрий Айвазян.

Для постановки на воинский учет, подчеркнул Айвазян, нужно явиться в ТЦК лично.

В ЦПАУ до визита в ТЦК можно не идти

Юрист Владислав Дерий, добавил: "Дело в том, что Вас должны были автоматически взять на воинский учет по зарегистрированному месту жительства".

Но если гражданина не взяли на учет автоматически, ему таки придется идти в территориальный центр комплектования.

"Если этого не произошло, то пока Вы не станете на воинский учет, то Вам не удастся оформить отсрочку ни онлайн, ни через ЦПАУ", — подчеркнул Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, каким является важное требование в процессе оформления отсрочки для ухода за близким родственником.

Добавим, мы сообщали о том, на какой срок предоставляется отсрочка от мобилизации после перенесенной операции.

военный учет ЦПАУ отсрочка ТЦК и СП Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
