Отсрочка без воинского учета - предоставят ли отсрочку

Отсрочка для лица не на учете — оформят ли ее
Гражданин, который имеет основания для оформления отсрочки от мобилизации, может это сделать без визита в ТЦК. Но если это лицо не состоит на воинском учете, ни в ЦПАУ, ни в "Резерв+" оформить отсрочку будет невозможно.
Отсрочка и воинский учет
К юристам обратился гражданин, который планирует оформить отсрочку от мобилизации.
Но, пояснил мужчина, он состоит на воинском учете. Гражданин поинтересовался, можно ли оформить отсрочку при наличии оснований для этого — но не состоя на учете ни в одном ТЦК.
Адвокат Вячеслав Кирда, комментируя эту ситуацию, отметил, что без пребывания на воинском учете получить отсрочку нереально.
"Для начала надо становиться на воинский учет", — признал Кирда.
"Для получения отсрочки наличие пребывания на воинском учете является обязательным условием", — отметил в комментарии гражданину другой адвокат, Юрий Айвазян.
Для постановки на воинский учет, подчеркнул Айвазян, нужно явиться в ТЦК лично.
В ЦПАУ до визита в ТЦК можно не идти
Юрист Владислав Дерий, добавил: "Дело в том, что Вас должны были автоматически взять на воинский учет по зарегистрированному месту жительства".
Но если гражданина не взяли на учет автоматически, ему таки придется идти в территориальный центр комплектования.
"Если этого не произошло, то пока Вы не станете на воинский учет, то Вам не удастся оформить отсрочку ни онлайн, ни через ЦПАУ", — подчеркнул Дерий.
