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Главная Мобилизация Отсрочка для многодетных: почему свидетельства детей стоит носить с собой

Отсрочка для многодетных: почему свидетельства детей стоит носить с собой

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 12:20
Отсрочка для многодетных: почему свидетельства детей стоит носить с собой
Проверка документов на предмет возможной отсрочки. Фото: "Четверта влада"

Гражданин, имеющий троих несовершеннолетних детей, может оформить отсрочку от мобилизации. В процессе оформления отсрочки у такого лица не должно возникнуть проблем. Но на всякий случай лучше иметь при себе все три свидетельства о рождении детей.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Бессрочная и временная отсрочка

Военнообязанные граждане имеют право на отсрочку от мобилизации во время действия военного положения. Отсрочка может быть как бессрочной, так и со сроком действия до определенного момента (окончания действия основания для отсрочки).

Причины для отсрочки законодательство определяет разнообразные. Это могут быть, например, семейные обстоятельства военнообязанного.

Так, право на отсрочку имеют многодетные родители. То есть те, у кого трое или более несовершеннолетних детей.

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Какие документы следует иметь при себе

К юристам обратился гражданин, имеющий отсрочку на время обучения в аспирантуре. Вместе с тем, добавил мужчина, у него трое несовершеннолетних детей.

Гражданин поинтересовался, возникнут ли у него проблемы, пока он будет менять тип отсрочки. Юристы подчеркнули, что после окончания учебы гражданин будет иметь право на оформление отсрочки для многодетного родителя.

Юрист Евгений Корнийчук, комментируя эту ситуацию, пояснил, что в данный момент лучше иметь документы при себе постоянно: "Если у вас в "Дії" отображаются все свидетельства о рождении детей, то никаких проблем с отсрочкой не будет. Но пока заявление на отсрочку будет рассматриваться, советую носить с собой три свидетельства о рождении".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, в каких случаях для отсрочки многодетным отцам в 2026 году потребуется суд.

Одним из видов отсрочек является отсрочка для многодетного отца. Эту отсрочку можно оформить, в частности, в ситуации, когда дети рождены в разных браках. Но в такой ситуации может понадобиться решение суда.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, когда можно получить отсрочку многодетного отца, воспитывающего ребенка жены.

Отсрочка по причине многодетности предоставляется военнообязанному гражданину, если он является отцом троих несовершеннолетних детей. Но есть ситуации, когда такую отсрочку можно получить, если третий ребенок является ребенком жены от предыдущего брака.

дети документы отсрочка
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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