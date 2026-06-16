Відстрочка для багатодітного батька: чому свідоцтва про народження дітей варто носити із собою

Перевірка документів щодо можливої відстрочки. Фото: "Четверта влада"

Громадянин, який має трьох неповнолітніх дітей, може оформити відстрочку від мобілізації. Під час процесу оформлення відстрочки у такої особи не повинно виникнути проблем. Але про всяк випадок краще носити усі три свідоцтва про народження дітей при собі.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Безстрокова і тимчасова відстрочка

Військовозобов’язані громадяни мають право на відстрочку від мобілізації під час дії воєнного стану. Відстрочка може бути як безстроковою, так і зі строком дії до певного моменту (завершення чинності підстави для відстрочки).

Причини для відстрочки законодавство визначає різноманітні. Це можуть бути, наприклад, сімейні обставини військовозобов’язаного.

Так, право на відстрочку мають багатодітні батьки. Тобто такі, хто має трьох чи більше неповнолітніх дітей.

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Які документи варто носити з собою

До юристів звернувся громадянин, який має відстрочку на час навчання в аспірантурі. Разом з тим, додав чоловік, він має трьох неповнолітніх дітей.

Громадянин поцікавився, чи виникнуть у нього проблеми, поки він буде змінювати тип відстрочки. Юристи наголосили, що після закінчення навчання громадянин матиме право на оформлення відстрочки багатодітного батька.

Юрист Євген Корнійчук, коментуючи цю ситуацію, пояснив, що в цей момент краще мати документи при собі постійно: "Якщо у вас в "Дії" показує всі свідоцтва про народження дітей, то жодних проблем з відстрочкою не буде. Але поки заява на відстрочку буде розглядатися, раджу з собою носити три свідоцтва про народження".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, у яких випадках для відстрочці багатодітному батьку у 2026 році потрібен суд.

Одним із типів відстрочок є відстрочка для багатодітного батька. Цю відстрочку можна оформити, зокрема, у ситуації, коли діти народжені у різних шлюбах. Але в такій ситуації може знадобитися рішення суду.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, коли можна отримати відстрочку багатодітного батька, виховуючи дитину дружини.

Відстрочка з причини багатодітності надається військовозобов’язаному громадянину, якщо він є батьком трьох неповнолітніх дітей. Але є ситуації, коли таку відстрочку можна отримати, якщо третя дитина є дитиною дружини від попереднього шлюбу.