Отсрочка для ограниченно годного: в магистратуру может не поступить

Во время обучения в университете студенты имеют право на отсрочку от мобилизации. Это касается и бывших ограниченно годных. Но существует период, когда такие граждане теряют отсрочку и могут быть мобилизованы.

Отсрочка для ограниченно годных студентов

Студенты украинских высших учебных заведений имеют право на получение отсрочки от мобилизации. Эта отсрочка предоставляется на все время обучения студента.

Право на отсрочку получают не только те студенты, которые достигли мобилизационного возраста, а и бывшие ограниченно годные граждане, которых могут мобилизовать и до достижения 25-летнего возраста.

К юристам обратился такой гражданин, который до изменений в законодательстве имел статус "ограниченно годный". Мужчина отметил, что он закончил обучение на бакалавриате и планирует поступать на магистратуру.

Между бакалавриатом и магистратурой отсрочка исчезает

Гражданин поинтересовался, получит ли он отсрочку от мобилизации. И когда именно эта отсрочка начнет действовать.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, подчеркнул, что отсрочку в магистратуре этот студент получит. Но до магистратуры его могут мобилизовать.

Айвазян отметил: "Как только ТЦК получит информацию о том, что Вы закончили обучение (на бакалавриате), Вам пришлют повестку". Потому что, подчеркнул адвокат, в момент между получением диплома бакалавра и зачислением на обучение в магистратуре у этого лица нет отсрочки, и как бывший ограниченно годный этот гражданин может быть мобилизован.

Бывшие ограниченно годные граждане могут быть мобилизованы даже до достижения 25-летнего возраста.

Бывшие ограниченно годные граждане могут быть мобилизованы даже до достижения 25-летнего возраста. Этот вопрос должна была урегулировать Верховная Рада, которая еще в 2024 году приняла соответствующий закон. Но он до сих пор не подписан Владимиром Зеленским.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, какой статус получили бывшие ограниченно годные.

Бывшие ограниченно годные военнообязанные граждане после повторной военно-врачебной комиссии могут получить различные статусы. Это может быть как полностью годен к службе, так и годен к службе в тыловых частях, ТЦК или военных вузах.