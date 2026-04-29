Відстрочка для обмежено придатного: в магістратуру може не вступити

Українські студенти. Фото: ХНУ ім. Каразіна

Під час навчання в університеті студенти мають право на відстрочку від мобілізації. Це стосується і колишніх обмежено придатних. Але існує період, коли такі громадяни втрачають відстрочку і можуть бути мобілізовані.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для обмежено придатних студентів

Студенти українських вищих навчальних закладів мають право на отримання відстрочки від мобілізації. Ця відстрочка надається на увесь час навчання студента.

Право на відстрочку отримують не тільки ті студенти, які досягли мобілізаційного віку, а і колишні обмежено придатні громадяни, яких можуть мобілізувати і до досягнення 25-річного віку.

До юристів звернувся такий громадянин, який до змін у законодавстві мав статус "обмежено придатний". Чоловік наголосив, що він закінчив навчання на бакалавраті та планує вступати на магістратуру.

Читайте також:

Між бакалавратом і магістратурою відстрочка зникає

Громадянин поцікавився, чи отримає він відстрочку від мобілізації. І коли саме ця відстрочка почне діяти.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, наголосив, що відстрочку в магістратурі цей студент отримає. Але до магістратури його можуть мобілізувати.

Айвазян зазначив: "Як тільки ТЦК отримає інформацію про те, що Ви закінчили навчання (на бакалавраті), Вам надішлють повістку". Бо, підкреслив адвокат, у момент між отриманням диплому бакалавра і зарахуванням на навчання в магістратурі у цієї особи немає відстрочки, і як колишній обмежено придатний цей громадянин може бути мобілізований.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що мобілізація колишніх обмежено придатних починається до 25 років.

Колишні обмежено придатні громадяни можуть бути мобілізовані навіть до досягнення 25-річного віку. Це питання мала врегулювати Верховна Рада, яка ще 2024 року ухвалила відповідний закон. Але він досі не підписаний Володимиром Зеленським.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, який статус отримали колишні обмежено придатні.

Колишні обмежено придатні військовозобов’язані громадяни після повторної військово-лікарської комісії можуть отримати різні статуси. Це може бути як повністю придатний до служби, так і придатний до служби у тилових частинах, ТЦК чи військових вишах.