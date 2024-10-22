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Кто решает, кому отправлять повестку по почте — в ТЦК раскрыли детали

22 октября 2024 21:53
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — кто и как выбирает, кому отправлять повестку по почте
Повестка военнообязанному по почте в Украине. Коллаж: Новини.LIVE
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

Военнообязанным мужчинам в Украине начали присылать повестки через "Укрпошту". Рекомендательное письмо приходит по адресу, указанному гражданином при обновлении военно-учетных данных. За игнорирование документа или неявку в ТЦК и СП предусмотрено наказание.

Как и кто выбирает, кому присылать повестку по почте, объяснил начальник административного отдела районного территориального центра комплектования в Киеве Олег Коротченко в эфире телемарафона "Єдині новини".

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По словам Олега Коротченко, списки получателей повесток по почте формируют не ТЦК. Этим занимается непосредственно Министерство обороны Украины.

"Определенные алгоритмы по внесению определенных военнообязанных в списки оповещения создаются по инициативе Министерства обороны. То есть конкретно они выбирают с помощью средств системы "Оберіг", кто будет подлежать оповещению", — объяснил представитель ТЦК.

Он отметил, что ТЦК работают уже на непосредственном уровне выполнения, то есть формирование документа, утверждение и отправка на соответствующее почтовое отделение.

"В нашу компетенцию входит фактически только сформировать эти повестки. Зафиксировать их или утвердить электронной подписью, и тогда уже они отправляются к адресату по определенной цепочке", — рассказал Коротченко.

Он также посоветовал военнообязанным мужчинам не опасаться таких повесток и не игнорировать. В повестке определены сроки, в которые нужно прийти. Согласно решению Кабмина, на то, чтобы прийти в свой ТЦК, у человека есть 7 дней. Уважительные причины неявки также четко определены законом. В противном случае военнообязанного ждет ответственность.

 

Ранее мы писали, какое наказание ждет военнообязанных украинцев, которые не заберут повестку с почты.

Напомним, мы сообщали, что в Украине введут новый формат повесток с QR-кодом.

Также мы информировали, какие две спецметки должны содержать повестки, отправленные по почте.

ТЦК и СП военнообязанные Минобороны почта мобилизация повестки

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