Мобилизация в Украине 2024 — кто и как выбирает, кому отправлять повестку по почте

Повестка военнообязанному по почте в Украине. Коллаж: Новини.LIVE

Военнообязанным мужчинам в Украине начали присылать повестки через "Укрпошту". Рекомендательное письмо приходит по адресу, указанному гражданином при обновлении военно-учетных данных. За игнорирование документа или неявку в ТЦК и СП предусмотрено наказание.

Как и кто выбирает, кому присылать повестку по почте, объяснил начальник административного отдела районного территориального центра комплектования в Киеве Олег Коротченко в эфире телемарафона "Єдині новини".

Читайте также:

Кто и по какому принципу решает, кому отправят повестку по почте

По словам Олега Коротченко, списки получателей повесток по почте формируют не ТЦК. Этим занимается непосредственно Министерство обороны Украины.

"Определенные алгоритмы по внесению определенных военнообязанных в списки оповещения создаются по инициативе Министерства обороны. То есть конкретно они выбирают с помощью средств системы "Оберіг", кто будет подлежать оповещению", — объяснил представитель ТЦК.

Он отметил, что ТЦК работают уже на непосредственном уровне выполнения, то есть формирование документа, утверждение и отправка на соответствующее почтовое отделение.

"В нашу компетенцию входит фактически только сформировать эти повестки. Зафиксировать их или утвердить электронной подписью, и тогда уже они отправляются к адресату по определенной цепочке", — рассказал Коротченко.

Он также посоветовал военнообязанным мужчинам не опасаться таких повесток и не игнорировать. В повестке определены сроки, в которые нужно прийти. Согласно решению Кабмина, на то, чтобы прийти в свой ТЦК, у человека есть 7 дней. Уважительные причины неявки также четко определены законом. В противном случае военнообязанного ждет ответственность.

Ранее мы писали, какое наказание ждет военнообязанных украинцев, которые не заберут повестку с почты.

Напомним, мы сообщали, что в Украине введут новый формат повесток с QR-кодом.

Также мы информировали, какие две спецметки должны содержать повестки, отправленные по почте.