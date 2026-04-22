Отсрочка из-за инвалидности: отсрочка действует только три месяца

Отсрочка от мобилизации на основании инвалидности будет длиться ровно столько, на сколько определен факт самой инвалидности. То же, что в "Резерв+" указано формальное окончание отсрочки раньше, означает лишь то, что она продолжается до окончания очередного трехмесячного периода мобилизации. А в дальнейшем, после продолжения мобилизации, такая отсрочка должна быть автоматически продлена.

Отсрочка и мобилизация: сроки

Отсрочка от мобилизации является законным основанием избежать призыва в ряды ВСУ в особый период. Но для этого нужно соответствовать требованиям действующего военного законодательства.

Одним из оснований для того, чтобы получить отсрочку от мобилизации, является наличие у военнообязанного гражданина инвалидности. Такая отсрочка фактически действует в течение всего времени, на которое соответствующие структуры установили факт инвалидности.

К юристам обратился гражданин, который оформил отсрочку по инвалидности, которая действует до 2028 года. При этом, отметил мужчина, эта отсрочка действует только до 1 августа 2026 года.

Автоматически продлят отсрочку или нет

Гражданин поинтересовался, почему срок действия отсрочки от мобилизации не соответствует сроку действия самой инвалидности. Юристы объяснили, что причиной является формальная сторона процесса мобилизации и, соответственно, отсрочки.

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что это ограничение связано с продолжительностью очередного отрезка мобилизации, а фактически отсрочка действительно будет действовать и в дальнейшем. Айвазян подчеркнул: "Отсрочка будет продолжаться автоматически каждые 3 месяца, то есть на период объявления военного положения".

Адвокат объяснил, что делать, когда отсрочка не продолжится. Юрий Айвазян отметил: "Если так не произойдет, попробуйте сделать это сами через "Резерв+" или через ЦПАУ".

Иметь отсрочку одновременно по двум причинам невозможно согласно требованиям закона. Поэтому, если гражданин имеет другую отсрочку, которая продолжается автоматически, он не сможет оформить новую отсрочку автоматически.

Военнообязанные граждане с инвалидностью имеют право получить отсрочку от мобилизации. Отсрочка предоставляется человеку с любой группой инвалидности.