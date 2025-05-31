Мобилизация в Украине 2025 — имеют ли право увольнять мобилизованного работника

Тернопольский зональный отдел ВСП. Фото: teren.in.ua

Война с россией продолжается, а значит продолжается и военное положение в Украине. Военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет мобилизуют в ряды ВСУ для защиты страны от оккупанта. В этих условиях как работодатели, так и работники сталкиваются с определенными вызовами.

Один из самых актуальных вопросов — может ли работодатель уволить мобилизованного сотрудника, если тот больше не выполняет свои обязанности из-за службы в армии. На него ответили юристы "Безоплатної правничої допомоги".

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Увольнение мобилизованного работника — возможно ли это

Как рассказали правозащитники, за мобилизованным работником сохраняется место работы и должность до фактического увольнения с военной службы.

Это правило касается всех предприятий, независимо от подчинения и формы собственности.

Исключением может быть:

призыв или мобилизация работодателя — только если работодатель физическое лицо-предприниматель;

ликвидация предприятия.

Заявление на увольнение. Фото: freepik.com

Когда можно расторгнуть трудовой договор с мобилизованным работником

Законодательством предусмотрены основания, по которым можно расторгнуть трудовой договор с мобилизованным работником:

по желанию самого работника;

по соглашению сторон — инициатором должен выступать работник.

Как мобилизованному работнику уволиться по собственному желанию

Для этого нужно выполнить следующие шаги:

Подать заявление об увольнении любым удобным способом — по электронной почте, почтовым отправлением, через доверенное лицо; Дождаться приказа об увольнении. Работодатель должен внести соответствующую запись в трудовую книжку (если она хранится у работодателя); Получить документы — трудовую книжку, копию приказа об увольнении и расчетный лист. При необходимости их можно отправить по почте; Получить расчет — работодатель обязан осуществить его в день увольнения.

Ранее мы писали, может ли человек получить бронь, если его военно-учетные данные не обновлены.

Напомним, мы сообщали, имеет ли право забронированный работник выезжать за границу во время военного положения.

Также мы информировали, кого могут мобилизовать в ряды ВСУ исключительно по добровольному согласию.