Мобилизация в Украине 2025 — имеют ли право увольнять мобилизованного работника

Увольнение мобилизованного — имеют ли на это право работодатели
Война с россией продолжается, а значит продолжается и военное положение в Украине. Военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет мобилизуют в ряды ВСУ для защиты страны от оккупанта. В этих условиях как работодатели, так и работники сталкиваются с определенными вызовами.
Один из самых актуальных вопросов — может ли работодатель уволить мобилизованного сотрудника, если тот больше не выполняет свои обязанности из-за службы в армии. На него ответили юристы "Безоплатної правничої допомоги".
Увольнение мобилизованного работника — возможно ли это
Как рассказали правозащитники, за мобилизованным работником сохраняется место работы и должность до фактического увольнения с военной службы.
Это правило касается всех предприятий, независимо от подчинения и формы собственности.
Исключением может быть:
- призыв или мобилизация работодателя — только если работодатель физическое лицо-предприниматель;
- ликвидация предприятия.
Когда можно расторгнуть трудовой договор с мобилизованным работником
Законодательством предусмотрены основания, по которым можно расторгнуть трудовой договор с мобилизованным работником:
- по желанию самого работника;
- по соглашению сторон — инициатором должен выступать работник.
Как мобилизованному работнику уволиться по собственному желанию
Для этого нужно выполнить следующие шаги:
- Подать заявление об увольнении любым удобным способом — по электронной почте, почтовым отправлением, через доверенное лицо;
- Дождаться приказа об увольнении. Работодатель должен внести соответствующую запись в трудовую книжку (если она хранится у работодателя);
- Получить документы — трудовую книжку, копию приказа об увольнении и расчетный лист. При необходимости их можно отправить по почте;
- Получить расчет — работодатель обязан осуществить его в день увольнения.
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