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Увольнение мобилизованного — имеют ли на это право работодатели

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Дата публикации 31 мая 2025 02:30
Мобилизация в Украине 2025 — имеют ли право увольнять мобилизованного работника
Тернопольский зональный отдел ВСП. Фото: teren.in.ua

Война с россией продолжается, а значит продолжается и военное положение в Украине. Военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет мобилизуют в ряды ВСУ для защиты страны от оккупанта. В этих условиях как работодатели, так и работники сталкиваются с определенными вызовами.

Один из самых актуальных вопросов — может ли работодатель уволить мобилизованного сотрудника, если тот больше не выполняет свои обязанности из-за службы в армии. На него ответили юристы "Безоплатної правничої допомоги".

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Увольнение мобилизованного работника — возможно ли это

Как рассказали правозащитники, за мобилизованным работником сохраняется место работы и должность до фактического увольнения с военной службы.

Это правило касается всех предприятий, независимо от подчинения и формы собственности.

Исключением может быть:

  • призыв или мобилизация работодателя — только если работодатель физическое лицо-предприниматель;
  • ликвидация предприятия.

 

Когда можно расторгнуть трудовой договор с мобилизованным работником
Заявление на увольнение. Фото: freepik.com

Когда можно расторгнуть трудовой договор с мобилизованным работником

Законодательством предусмотрены основания, по которым можно расторгнуть трудовой договор с мобилизованным работником:

  • по желанию самого работника;
  • по соглашению сторон — инициатором должен выступать работник.

Как мобилизованному работнику уволиться по собственному желанию

Для этого нужно выполнить следующие шаги:

  1. Подать заявление об увольнении любым удобным способом — по электронной почте, почтовым отправлением, через доверенное лицо;
  2. Дождаться приказа об увольнении. Работодатель должен внести соответствующую запись в трудовую книжку (если она хранится у работодателя);
  3. Получить документы — трудовую книжку, копию приказа об увольнении и расчетный лист. При необходимости их можно отправить по почте;
  4. Получить расчет — работодатель обязан осуществить его в день увольнения.

Ранее мы писали, может ли человек получить бронь, если его военно-учетные данные не обновлены.

Напомним, мы сообщали, имеет ли право забронированный работник выезжать за границу во время военного положения.

Также мы информировали, кого могут мобилизовать в ряды ВСУ исключительно по добровольному согласию.

ВСУ работа увольнение мобилизация сотрудники предприятия
Сергей Попов - Редактор
Автор:
Сергей Попов
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