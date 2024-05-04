Мобилизация в Украине — кто из госслужащих получит бронь — полный список

Государственные служащие Львовской райгосадминистрации. Фото: lviv-rda.gov.ua

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация военнообязанных мужчин. Тем не менее, имеющие бронь могут быть освобождены от военной службы на период ее действия. Согласно новому закону о мобилизации, который начнет действовать уже 18 мая 2024 года, в перечень забронированных включены работники государственных служб.

Кто именно из госслужащих будет иметь бронь в 2024 году, пишет издание Факти ICTV со ссылкой на слова адвоката Игоря Ясько.

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Отмечено, что в нынешнем порядке от мобилизации были забронированы:

исполнители проектов международной технической помощи;

работники иностранных дипломатических учреждений;

представительства донорских учреждений;

представительства международных организаций.

Также бронирование предоставляется следующим категориям государственных служащих:

народные депутаты;

судьи;

дипломаты;

руководство министерств.

А также другим государственным служащим:

чиновники категории А;

председатели областных и районных советов;

сельские, поселковые и городские головы.

Отмечается, что категории Б (руководители) и органы местного самоуправления могут забронировать не более 50% количества военнообязанных.

Кроме этого, народные депутаты имеют право забронировать по два помощника-консультанта.

Согласно новому закону №3633-IX бронированию также будут подлежать работники следующих государственных учреждений:

Национальная полиция;

НАБУ;

ДБР;

ГСЧС;

Прокуратура;

БЭБ;

Государственная уголовно-исполнительная служба;

Служба судебной охраны;

Учреждения системы правосудия и органы досудебного расследования.

В ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" появилось новое определение, что призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат государственные служащие, выполняющие определенную работу:

готовят выводы к проектам нормативно правовых актов;

проводят научную, профессиональную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно правовых актов;

специалисты, выполняющие функции по обеспечению киберзащиты, кибербезопасности и безопасности информационных технологий;

специалисты по разработке программного обеспечения и администрированию баз данных.

Следует добавить, что мобилизации не подлежат и государственные служащие, занимающиеся внедрением и поддержкой новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность Президента Украины, Кабинета Министров Украины, Верховной Рады Украины.

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