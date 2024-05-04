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Кому из госслужащих предоставили бронь от мобилизации в ВСУ — список должностей

4 мая 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — кто из госслужащих получит бронь — полный список
Государственные служащие Львовской райгосадминистрации. Фото: lviv-rda.gov.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация военнообязанных мужчин. Тем не менее, имеющие бронь могут быть освобождены от военной службы на период ее действия. Согласно новому закону о мобилизации, который начнет действовать уже 18 мая 2024 года, в перечень забронированных включены работники государственных служб.

Кто именно из госслужащих будет иметь бронь в 2024 году, пишет издание Факти ICTV со ссылкой на слова адвоката Игоря Ясько.

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Отмечено, что в нынешнем порядке от мобилизации были забронированы:

  • исполнители проектов международной технической помощи;
  • работники иностранных дипломатических учреждений;
  • представительства донорских учреждений;
  • представительства международных организаций.

Также бронирование предоставляется следующим категориям государственных служащих:

  • народные депутаты;
  • судьи;
  • дипломаты;
  • руководство министерств.

А также другим государственным служащим:

  • чиновники категории А;
  • председатели областных и районных советов;
  • сельские, поселковые и городские головы.

Отмечается, что категории Б (руководители) и органы местного самоуправления могут забронировать не более 50% количества военнообязанных.

Кроме этого, народные депутаты имеют право забронировать по два помощника-консультанта.

Согласно новому закону №3633-IX бронированию также будут подлежать работники следующих государственных учреждений:

  • Национальная полиция;
  • НАБУ;
  • ДБР;
  • ГСЧС;
  • Прокуратура;
  • БЭБ;
  • Государственная уголовно-исполнительная служба;
  • Служба судебной охраны;
  • Учреждения системы правосудия и органы досудебного расследования.

В ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" появилось новое определение, что призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат государственные служащие, выполняющие определенную работу:

  • готовят выводы к проектам нормативно правовых актов;
  • проводят научную, профессиональную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно правовых актов;
  • специалисты, выполняющие функции по обеспечению киберзащиты, кибербезопасности и безопасности информационных технологий;
  • специалисты по разработке программного обеспечения и администрированию баз данных.

Следует добавить, что мобилизации не подлежат и государственные служащие, занимающиеся внедрением и поддержкой новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность Президента Украины, Кабинета Министров Украины, Верховной Рады Украины.

 

Ранее мы сообщали, может ли получить бронь лицо из оперативного резерва.

Напомним, мы писали, выпустят ли за границу забронированных украинцев в 2024 году.

Также мы информировали, следует ли идти в ТЦК за повесткой, если есть бронь.

война
ВСУ
мобилизация
бронирование
военнообязанные
госслужащие

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