Мобилизация в Украине — кто из госслужащих получит бронь — полный список

Кому из госслужащих предоставили бронь от мобилизации в ВСУ — список должностей
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация военнообязанных мужчин. Тем не менее, имеющие бронь могут быть освобождены от военной службы на период ее действия. Согласно новому закону о мобилизации, который начнет действовать уже 18 мая 2024 года, в перечень забронированных включены работники государственных служб.
Кто именно из госслужащих будет иметь бронь в 2024 году, пишет издание Факти ICTV со ссылкой на слова адвоката Игоря Ясько.
Бронирование государственных служащих в 2024 году — перечень должностей
Отмечено, что в нынешнем порядке от мобилизации были забронированы:
- исполнители проектов международной технической помощи;
- работники иностранных дипломатических учреждений;
- представительства донорских учреждений;
- представительства международных организаций.
Также бронирование предоставляется следующим категориям государственных служащих:
- народные депутаты;
- судьи;
- дипломаты;
- руководство министерств.
А также другим государственным служащим:
- чиновники категории А;
- председатели областных и районных советов;
- сельские, поселковые и городские головы.
Отмечается, что категории Б (руководители) и органы местного самоуправления могут забронировать не более 50% количества военнообязанных.
Кроме этого, народные депутаты имеют право забронировать по два помощника-консультанта.
Согласно новому закону №3633-IX бронированию также будут подлежать работники следующих государственных учреждений:
- Национальная полиция;
- НАБУ;
- ДБР;
- ГСЧС;
- Прокуратура;
- БЭБ;
- Государственная уголовно-исполнительная служба;
- Служба судебной охраны;
- Учреждения системы правосудия и органы досудебного расследования.
В ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" появилось новое определение, что призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат государственные служащие, выполняющие определенную работу:
- готовят выводы к проектам нормативно правовых актов;
- проводят научную, профессиональную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно правовых актов;
- специалисты, выполняющие функции по обеспечению киберзащиты, кибербезопасности и безопасности информационных технологий;
- специалисты по разработке программного обеспечения и администрированию баз данных.
Следует добавить, что мобилизации не подлежат и государственные служащие, занимающиеся внедрением и поддержкой новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность Президента Украины, Кабинета Министров Украины, Верховной Рады Украины.
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