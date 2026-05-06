Главная Мобилизация Отмена мобилизации: воин спрогнозировал, что будет с Украиной

Дата публикации 6 мая 2026 04:30
Отмена мобилизации: воин спрогнозировал, что будет с Украиной
Константин Немичев. Фото: Харьковский областной совет

Чтобы сохранить страну, нужна сильная армия. Для ее пополнения необходима мобилизация. Привлекать людей в армию через рекрутинг сложнее.

Об этом в интервью 24 Каналу заявил один из основателей и заместитель командира полка беспилотных систем KRAKEN Третьего армейского корпуса Константин Немичев, передает Новини.LIVE.

Важность мобилизации в условиях войны

По мнению военного, благодаря рекрутингу можно увеличить количество войска, но мотивированных бойцов, которые могли бы компенсировать потери украинской армии, мало, поэтому обойтись без мобилизации невозможно.

"Если ее (мобилизации, — Ред.) не будет, тогда можно паковать чемоданы и выходить. Мобилизация — это типичная практика всех стран в состоянии войны", — заявил Немичев.

По его мнению, тех, кто уклоняется от мобилизации, надо наказывать, ведь такие люди нарушают законодательство. Наказанием может быть как розыск, так и арест имущества.

"Когда человека подали в розыск, этим занимаются правоохранительные органы, то есть полиция. У нее есть все средства, чтобы искать человека, отслеживать телефон. Полиция находит злоумышленника, который нарушает закон, и задерживает его. У него есть право, например, подписать контракт в штурмовой полк, чтобы отбиться от нарушения закона", — отметил заместитель командира полка беспилотных систем KRAKEN.

Также он добавил, что людей, которые не хотят воевать, потому что принадлежат к определенной религиозной организации, сажать в тюрьму не надо. Такие граждане могут строить фортификации, в частности на границе с Россией и Беларусью.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на законодательство сообщал, что военные в возрасте от 18 до 25 лет смогут получить отсрочку. Речь идет о тех, кто год служил по контракту. Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Также Новини.LIVE со ссылкой на социолога Андрея Еременко писал о реформе ТЦК в Украине. Речь идет о полной перестройке структуры военкомата. В частности, должны ввести другой формат взаимодействия с людьми.

армия мобилизация военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
