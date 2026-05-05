В Украине могут изменить систему бронирования работников уже в мае

В Украине готовятся к возможным изменениям в системе бронирования работников, которые могут принять уже в ближайшее время. Правительство рассматривает сразу несколько сценариев реформирования, которые должны повлиять как на бизнес, так и на экономику в целом.

Об этом Новини.LIVE эксклюзивно сообщил доктор экономических наук Андрей Длигач в эфире программы Вечір.LIVE.

Что может измениться в правилах бронирования

По его словам, сейчас идет активное обсуждение подходов к определению критических предприятий и механизма бронирования работников.

"Сейчас рассматриваются различные сценарии — от полной отмены до верификации уже предоставленных статусов критических предприятий и пересмотра критериев", — отметил эксперт.

Длигач подчеркнул, что действующая система имеет существенные недостатки и требует изменений. В частности, проблема заключается в том, что значительная часть бизнеса не имеет возможности бронировать своих работников.

"Около 80% бизнесов не имеют забронированных работников, что создает риски для экономики", — пояснил он.

По мнению экономиста, одним из возможных решений может стать переход к модели "критического персонала", которая позволит более адресно подходить к бронированию.

"Замена действующей модели на подход с "критическим персоналом" могла бы уменьшить злоупотребления и потенциально увеличить поступления в бюджет", — подчеркнул Длигач.

В то же время он отметил, что окончательное решение об изменениях может потребовать согласования на уровне Верховной Рады Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, если военнообязанному гражданину отменили группу инвалидности, он может подлежать мобилизации. При этом группы оповещения ТЦК не имеют права задерживать такое лицо, если оно не находится в розыске.

Кроме того, в Украине продолжаются обсуждения возможного снижения мобилизационного возраста с 25 до 23 лет. Соответствующие инициативы могут рассмотреть народные депутаты. Также среди предложений - ограничение выезда за границу для мужчин в возрасте до 22 лет.