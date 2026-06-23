Пограничники вправе требовать у мужчин ВУД

Пограничник проверяет документы. Фото: mukachevo.net

Обычно военно-учетные документы граждан Украины проверяют представители ТЦК или полицейские. Однако в период действия военного положения такое право получили и пограничники. Они могут проверять как военно-учетный документ, так и документы, дающие право на выезд из Украины.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Закрытая на время войны граница

После объявления военного положения и начала всеобщей мобилизации государственная граница Украины была закрыта на выезд для большого числа граждан. Это в первую очередь касалось и касается всех военнообязанных.

Также выезд был закрыт для совершеннолетних призывников. Впрочем, впоследствии выезд из Украины разрешили тем гражданам, кому еще не исполнилось 23 года.

Кроме того, разрешено выезжать из страны тем военнообязанным гражданам, у которых оформлена отсрочка. Отсрочка от мобилизации также дает право на пересечение государственной границы при выезде из Украины.

Читайте также:

Права пограничников во время военного положения

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался нюансами пересечения государственной границы в особый период. В частности, процессом проверки документов на границе.

Юристы, комментируя этот процесс, отметили, что документы, позволяющие выезжать из Украины, а также военно-учетные документы, проверяют не только представители ТЦК. Юрист Владислав Дерий отметил: "В период проведения мобилизации уполномоченные представители территориального центра комплектования и социальной поддержки или полицейские, а также представители Госпогранслужбы имеют право требовать у граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет предъявить военно-учетный документ (военно-учетный документ в электронной форме) вместе с документом, удостоверяющим личность".

Дерий отметил, что это требование касается процесса всеобщей мобилизации. Когда объявляется целевая мобилизация, процесс проверки документов на пунктах пограничного пропуска происходит несколько иначе.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что в ГПСУ пояснили, у кого пограничники не проверяют военно-учетные документы на границе.

После вступления в силу закона о мобилизации пограничники проверяют наличие военно-учетного документа при пересечении границы Украины только у отдельных категорий мужчин. В свою очередь, есть определенные категории, которые не подпадают под подобные проверки.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, какой документ необходимо получить после отказа в выезде за границу.

Военнообязанные граждане, имеющие право на выезд за границу, могут быть остановлены на пропускном пункте. В таком случае пограничники должны выдать гражданину соответствующий документ.