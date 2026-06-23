Прикордонники мають право вимагати у чоловіків ВОД

Прикордонник перевіряє документи. Фото: mukachevo.net

Зазвичай військово-облікові документи громадян України перевіряють представники ТЦК чи поліцейські. Та під час дії воєнного стану таке право отримали й прикордонники. Вони можуть перевіряти як військово-обліковий документ, так і документи, які надають право виїжджати з України.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Закритий на час війни кордон

Після оголошення воєнного стану і початку загальної мобілізації державний кордон України був закритий на виїзд для великої кількості громадян. Це перш за все стосувалося і стосується усіх військовозобов’язаних.

Також виїзд був закритий для повнолітніх призовників. Втім, згодом виїзд з України дозволили тим громадянам, кому ще не виповнилося 23 роки.

Крім того, дозволено виїжджати з країни тим військовозобов’язаним громадянам, які мають оформлену відстрочку. Бронювання від мобілізації також надає право перетину державного кордону на виїзд з України.

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Права прикордонників під час воєнного стану

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився нюансами перетину державного кордону в особливий період. Зокрема, процесом перевірки документів на кордоні.

Юристи, коментуючи цей процес, зазначили, що документи, які дозволяють виїжджати з України, а також військово-облікові документи, перевіряють не тільки представники ТЦК. Юрист Владислав Дерій зазначив: "У період проведення мобілізації уповноважені представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейські, а також представники Держприкордонслужби мають право вимагати у громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-обліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі) разом з документом, що посвідчує особу".

Дерій зазначив, що ця вимога стосується процесу загальної мобілізації. Коли оголошується цільова мобілізація, процес перевірки документів на пунктах прикордонного пропуску відбувається дещо інакше.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що в ДПСУ пояснили, у кого прикордонники не перевіряють військово-облікові документи на кордоні.

Після набуття чинності закону про мобілізацію прикордонники перевіряють наявність військово-облікового документа під час перетину кордону України лише в окремих категорій чоловіків. В свою чергу, є певні категорії, які під подібні перевірки не підпадають.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, який документ треба отримати після відмови у виїзді за кордон.

Військовозобов’язані громадяни, які мають право на виїзд за кордон, можуть бути зупинені на пропускному пункті. У такому випадку прикордонники повинні видати громадянину відповідний документ.