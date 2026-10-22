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Главная Мобилизация Изношенная военная форма: куда обращаться для ее замены

Изношенная военная форма: куда обращаться для ее замены

Ua ru
22 октября 2026 04:30
Сломалась военная форма — что делать Житомирский ОТЦК
Военная форма ВСУ. Фото: Житомирский ОТЦК

Защитники Украины в случае износа военной формы могут её восстановить. В частности, если промокают берцы, отслаивается подошва или зимняя куртка утратила свои свойства, то не стоит молча с этим мириться, поскольку существует порядок, согласно которому можно добиться осмотра вещевого, его ремонта или замены.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Facebook Житомирского ОТЦК и СП.

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Как заменить изношенную военную форму

У украинских военных есть определенный алгоритм действий на случай обнаружения некачественного вещевого имущества. Например, если дефект был замечен при получении имущества, необходимо сразу обратиться к сотруднику вещевого склада. Если же проблема возникла во время ношения — нужно сообщить непосредственно командиру.

В качестве второго шага в Житомирском ОТЦК рекомендуют обратиться в вещевую службу. Специалисты должны осмотреть вещь и выяснить характер повреждения и возможность дальнейшего использования.

Далее необходимо подать рапорт. В нём нужно описать, что произошло: отслоилась подошва, разошёлся шов или же одежда утратила защитные свойства. Также нужно указать, когда был обнаружен дефект, и необходимо попросить провести осмотр и решить вопрос о ремонте или замене.

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Еще один шаг — сохранить поврежденную вещь. В ТЦК подчеркнули, что военные не должны выбрасывать ее, срезать маркировку и ремонтировать самостоятельно до осмотра. По возможности рекомендуют сделать фотографии дефекта.

"Заменят ли вещь автоматически? Нет. Решение зависит от характера дефекта, состояния имущества и обстоятельств повреждения. В некоторых случаях достаточно ремонта, в других требуется замена. Порядок оформления зависит также от условий прохождения службы. При этом военнослужащий не должен самостоятельно определять причину дефекта — это устанавливается во время осмотра. Главное: если форма или обувь не выполняют свою функцию, не откладывайте обращение. Зимнее вещевое обеспечение — это не вопрос внешнего вида, а комфорта, здоровья и безопасности военнослужащего", — резюмировали в ТЦК.

У військового зношена військова форма - що треба робити
Пост Житомирского ОТЦК. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, недавно Кабмин разрешил военнослужащим ВСУ использовать приказы командиров о выплате новых вознаграждений для отмены военного сбора. Поскольку налоговые льготы полностью синхронизированы с действующими мотивационными правилами, применяемыми на передовой, это означает, что защитники могут на законных основаниях не уплачивать военный сбор со своих фронтовых доходов.

Также мы писали, без каких документов бойцы не могут уйти в отпуск.

ВСУ армия военные военная служба военная форма
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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