Военная форма ВСУ. Фото: Житомирский ОТЦК

Защитники Украины в случае износа военной формы могут её восстановить. В частности, если промокают берцы, отслаивается подошва или зимняя куртка утратила свои свойства, то не стоит молча с этим мириться, поскольку существует порядок, согласно которому можно добиться осмотра вещевого, его ремонта или замены.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Facebook Житомирского ОТЦК и СП.

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Как заменить изношенную военную форму

У украинских военных есть определенный алгоритм действий на случай обнаружения некачественного вещевого имущества. Например, если дефект был замечен при получении имущества, необходимо сразу обратиться к сотруднику вещевого склада. Если же проблема возникла во время ношения — нужно сообщить непосредственно командиру.

В качестве второго шага в Житомирском ОТЦК рекомендуют обратиться в вещевую службу. Специалисты должны осмотреть вещь и выяснить характер повреждения и возможность дальнейшего использования.

Далее необходимо подать рапорт. В нём нужно описать, что произошло: отслоилась подошва, разошёлся шов или же одежда утратила защитные свойства. Также нужно указать, когда был обнаружен дефект, и необходимо попросить провести осмотр и решить вопрос о ремонте или замене.

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Еще один шаг — сохранить поврежденную вещь. В ТЦК подчеркнули, что военные не должны выбрасывать ее, срезать маркировку и ремонтировать самостоятельно до осмотра. По возможности рекомендуют сделать фотографии дефекта.

"Заменят ли вещь автоматически? Нет. Решение зависит от характера дефекта, состояния имущества и обстоятельств повреждения. В некоторых случаях достаточно ремонта, в других требуется замена. Порядок оформления зависит также от условий прохождения службы. При этом военнослужащий не должен самостоятельно определять причину дефекта — это устанавливается во время осмотра. Главное: если форма или обувь не выполняют свою функцию, не откладывайте обращение. Зимнее вещевое обеспечение — это не вопрос внешнего вида, а комфорта, здоровья и безопасности военнослужащего", — резюмировали в ТЦК.

Пост Житомирского ОТЦК. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, недавно Кабмин разрешил военнослужащим ВСУ использовать приказы командиров о выплате новых вознаграждений для отмены военного сбора. Поскольку налоговые льготы полностью синхронизированы с действующими мотивационными правилами, применяемыми на передовой, это означает, что защитники могут на законных основаниях не уплачивать военный сбор со своих фронтовых доходов.

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