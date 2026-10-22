Військова форма ЗСУ. Фото: Житомирський ОТЦК

Захисники України у разі зношення військової форми можуть її відновити. Зокрема якщо промокають берці, відшаровується підошва або зимова куртка втратила свої властивості, то не варто мовчки з цим миритися, оскільки є порядок, за яким можна домогтися огляду речового, його ремонту або заміни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook Житомирського ОТЦК та СП.

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Як замінити зношену військову форму

Українські військові мають певний алгоритм дій, як діяти у разі наявності неякісного речового майна. Наприклад, якщо дефект було помічено під час отримання майна, тоді необхідно одразу звернутися до працівника речового складу. Якщо ж проблема виникла під час носіння — треба повідомити безпосередньо командира.

Другим кроком у Житомирському ОТЦК рекомендують звернутися до речової служби. Фахівці мають оглянути річ і з'ясувати характер пошкодження та можливість подальшого використання.

Далі необхідно подати рапорт. В ньому треба писали, що сталося: відшарувалася підошва, розійшовся шов або ж одяг утратив захисні властивості. Також потрібно зазначити, коли було виявлено недолік, і необхідно попросити провести огляд та вирішити питання щодо ремонту або заміни.

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Ще один крок — зберегти пошкоджену річ. У ТЦК наголосили, щоб військові не викидували її, не зрізали маркування і не ремонтували самостійно до огляду. За можливістю рекомендують зробити фотографії дефекту.

"Чи замінять річ автоматично? Ні. Рішення залежить від характеру дефекту, стану майна та обставин пошкодження. У деяких випадках достатньо ремонту, в інших потрібна заміна. Порядок оформлення залежить також від умов проходження служби. Водночас військовослужбовець не повинен самостійно визначати причину дефекту — це встановлюють під час огляду. Головне: якщо форма або взуття не виконують своєї функції, не відкладайте звернення. Зимове речове забезпечення — це не питання зовнішнього вигляду, а комфорту, здоров’я та безпеки військовослужбовця", — резюмували у ТЦК.

Пост Житомирського ОТЦК. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно Кабмін дозволив воїнам ЗСУ використовувати накази командирів про виплату нових винагород для скасування військового збору. Оскільки податкові пільги повністю синхронізуються з чинними мотиваційними правилами, що діють на передовій, це означає, що захисники можуть законно не сплачувати військовий збір зі своїх фронтових доходів.

Також ми писали, без яких документів бійці не можуть піти у відпустку.