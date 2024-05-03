Штрафы за нарушение правил военного учета возрастут в пять раз

Проверка документов сотрудниками ТЦК. Фото иллюстративное, из открытых источников

Полномочия центров территориального комплектования существенно расширят. Это предусматривает одобренный Комитетом ВР по вопросам правоохранительной деятельности законопроект №10379. Также он предусматривает существенное усиление наказаний за нарушение военного учета и уклонение от мобилизации.

Об этом первый заместитель главы комитета Андрей Осадчук рассказал в эфире ток-шоу "Украинская правда".

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"Основное новшество законопроекта, который поддержал Комитет: по действующему закону для того, чтобы привлечь к административной ответственности, нужно лицо, его присутствие. Надо составить протокол об административном правонарушении, и уже на основании этого протокола выдается постановление, которое уже является документом для взыскания денег. Так вот по требованию Генштаба и Минобороны процедуру составления протокола убрали", — рассказал Осадчук.

Он отметил, что такие прецеденты в законодательстве, например, в случае наложения штрафов превышения скорости с использованием фотофиксации нарушения.

"Сейчас схема такова, что ТЦК получит право выписывать сразу постановление о привлечении к ответственности, направляет вам, если вы его не платите, — исполнительная служба, блокировка счетов и так далее. То есть именно таким инструментом Кабмин будет достигать того очень токсичного варианта, о котором все говорили и все были против — блокирование счетов, блокирование имущества. То есть если вы не оплатили штраф, то через исполнительную службу все будет делаться", — уточнил депутат.

Также нардеп рассказал, что норма может позволить ТЦК штрафовать всех военнообязанных, которые не сообщали о существенных изменениях в военкомат. Речь об изменении места жительства, получении документов об образовании, загранпаспорта и т.д.

"Насколько я читаю закон, то в принципе можно оштрафовать всех… Я думаю, что 99% мужчин призывного возраста за последние 10-20 лет — у них были подобные ситуации, они абсолютно нормальные. И что-то мне подсказывает, что в течение 7 дней после возникновения таких обстоятельств никто не бежал в военкомат и не сообщал об этом. То есть все мы являемся нарушителями", — считает Осадчук.

По его словам, также уменьшен максимальный размер штрафов за нарушение правил военного учета.

"Штрафы по сравнению с тем, как хотел это Кабмин, уменьшили где-то раз в 4-5. Но они все равно остались большими. Для физических лиц на период военного положения это вплоть до 25 500 гривен, а для юридических лиц там чуть ли не до 60 000. То есть уровень штрафов значителен, он примерно в 5 раз больше действующего уровня", — добавил нардеп.

Напомним, в Украине предусмотрена административная ответственность за нарушение правил военного учета и уклонение от мобилизации. На сегодняшний день сумма штрафа составляет от 510 до 5 100 гривен. Однако его размер может вскоре возрасти.

Ранее мы сообщали о том, что Служба безопасности и Национальная полиция успешно заблокировали восемь схем уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. Организаторы этих преступлений были задержаны в разных регионах Украины — до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

К слову, с начала полномасштабного вторжения в Украине открыто более 11 тысяч уголовных производств из-за уклонения от призыва или нарушения военного учета. Больше всего уклонистов в Закарпатской области.