Поступление военного в вуз возможно только после разрешения командира

Военный составляет рапорт.

Военнослужащие ВСУ, как и другие граждане Украины, имеют право на поступление в вуз и получение высшего образования. Но для этого требуется согласование такого шага с командиром. Если тот не подпишет рапорт военного, о поступлении в высшее учебное заведение придется забыть.

Военные могут получить образование

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, несмотря на свой особый статус, не лишаются основных прав, которые украинцам гарантируются Конституцией. Одним из таких прав является право на получение образования.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался возможностью получения образования для действующего военнослужащего. В частности, может ли военный в возрасте более 50 лет поступить на обучение в высшее учебное заведение.

Гражданин отметил, что целью обучения является получение специализации логиста для дальнейшей службы в своей части по этой специальности. Юристы, комментируя эту ситуацию, признали, что теоретически такой шаг возможен.

Первый этап: согласование поступления с командиром

Действующий военнослужащий может поступить на обучение в высшее учебное заведение во время службы в ВСУ. Вместе с тем, подчеркнули юристы, есть несколько нюансов, связанных именно со статусом военнослужащего.

Одним из таких нюансов является согласование такого шага с командованием воинской части, где проходит службу военнослужащий. Адвокат Юрий Айвазян отметил: "Это возможно только с согласия командира".

Айвазян объяснил, почему этот момент важен: "Потому что все начинается с подачи рапорта командиру и положительного ответа на него". Таким образом, без согласования с командиром военнослужащий не сможет поступить в вуз.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, имеет ли право военный на отпуск для того, чтобы сдать сессию в вузе.

Военнослужащий не может взять во время службы в ВСУ отпуск для обучения на заочном отделении высшего учебного заведения. Отпуска предоставляются только плановые или внеплановые, по семейным обстоятельствам.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, мобилизуют ли гражданина, который был отчислен из военного вуза.

После отчисления или увольнения из военного высшего учебного заведения курсант может быть мобилизован в ВСУ, если не имеет права на отсрочку. Кроме того, на него будут наложены определенные финансовые санкции.