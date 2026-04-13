Вступ військового до ВНЗ можливий тільки після дозволу командира

Військовослужбовці ЗСУ, як і інші громадяни України, мають право на вступ до вишу та здобуття вищої освіти. Але для цього потрібне погодження такого кроку із командиром. Якщо той не підпише рапорт військового, про вступ до вищого навчального закладу доведеться забути.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військові можуть здобути освіту

Військовослужбовці Збройних сил України, попри свій особливий статус, не позбавляються основних прав, які українцям гарантуються Конституцією. Одним із таких прав є право на здобуття освіти.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився можливістю отримання освіти для чинного військовослужбовця. Зокрема, чи може військовий у віці понад 50 років вступити на навчання до вищого навчального закладу.

Громадянин зазначив, що метою навчання є отримання спеціалізацію логіста для подальшої служби у своїй частині за цією спеціальністю. Юристи, коментуючи цю ситуацію, визнали, що теоретично такий крок є можливим.

Перший етап: погодження вступу з командиром

Чинний військовослужбовець може вступити на навчання до вищого навчального закладу під час служби у ЗСУ. Разом з тим, підкреслили юристи, є кілька нюансів, які пов’язані саме зі статусом військовослужбовця.

Одним із таких нюансів є погодження такого кроку із командуванням військової частини, де проходить службу військовослужбовець. Адвокат Юрій Айвазян наголосив: "Це можливо лише за згоди командира".

Айвазян пояснив, чому цей момент є важливим: "Бо все починається з подання рапорту командиру й позитивної відповіді на нього". Отже, без погодження з командиром військовослужбовець не зможе вступити до вишу.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи має право військовий на відпустку для того, аби здати сесію у виші.

Військовослужбовець не може взяти під час служби у ЗСУ відпустку для навчання на заочному відділенні вищого навчального закладу. Відпустки надаються тільки планові чи позапланові, за сімейними обставинами.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи мобілізують громадянина, який був відрахований із з військового вишу.

Після відрахування чи звільнення з військового вищого навчального закладу курсант може бути мобілізований до ЗСУ, якщо не має права на відстрочку. Крім того, на нього будуть накладені певні фінансові санкції.