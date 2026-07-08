Повестки в 2026 году: какие два способа вручения остаются в силе

Гражданину вручают повестку. Фото: "Поради юриста"

Украинские военнообязанные граждане продолжают получать повестки. В ходе полномасштабной войны формат вручения повесток несколько изменился. К традиционному личному вручению повестки сотрудником ТЦК или уполномоченным лицом добавился еще и вариант с заказным почтовым отправлением.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале visnyk-nanu.org.ua.

Мобилизация и повестки

Мобилизацией военнообязанных граждан занимаются территориальные центры комплектования. Для этого ТЦК используют такой инструмент, как повестки.

Украинское законодательство определяет несколько видов повесток. Существуют, например, повестки для вызова гражданина в ТЦК с целью уточнения тех или иных военно-учетных данных.

Также с помощью повестки гражданина могут направить на ВВК. Существует и боевая повестка, которая регламентирует время и место мобилизации гражданина.

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Личное вручение и по почте

Поскольку всеобщую мобилизацию вместе с военным положением продлили, продолжается и вручение повесток. Юристы объяснили, как происходит этот процесс в 2026 году.

Ранее вручение повесток происходило только в одном формате. Повестка должна была вручаться лично в руки военнообязанному гражданину.

В статье поясняется: "С 2024–2025 годов добавлена возможность отправки повестки заказным письмом. Если человек не получает письмо лично, фиксируется факт отказа от повестки".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что повестки от горсовета нельзя игнорировать, иначе грозит административное наказание.

Городские и сельские советы имеют право направлять военнообязанным гражданам повестки. Такие документы имеют такую же юридическую силу, как и повестки от ТЦК. Поэтому игнорировать их не стоит, так как можно попасть в розыск и все равно придется посетить территориальный центр комплектования.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, на что нужно обращать внимание при вручении повестки на улице.

Повестки в Украине остаются основным способом оповещения военнообязанных мужчин. Этот документ могут вручить в любом месте, в частности по месту жительства, по месту работы, на блокпосту или на улице. Но прежде чем подписать повестку, гражданин должен внимательно ее изучить.