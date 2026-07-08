Повістки у 2026 році: які два способи вручення залишаються чинними

Громадянину вручають повістку. Фото: "Поради юриста"

Українські військовозобов’язані громадяни продовжують отримувати повістки. Протягом повномасштабної війни формат вручення повісток дещо змінився. До традиційного особистого вручення повістки працівником ТЦК чи уповноваженою особою додався ще і варіант із рекомендованим поштовим відправленням.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі visnyk-nanu.org.ua.

Мобілізація і повістки

Мобілізацією військовозобов’язаних громадян займаються територіальні центри комплектування. Для цього ТЦК використовують такий інструмент, як повістки.

Українське законодавство визначає кілька видів повісток. Існують, наприклад, повістки для виклику громадянина в ТЦК на уточнення тих чи інших військово-облікових даних.

Також повісткою громадянина можуть відправити на ВЛК. Існує і бойова повістка, яка регламентує час і місце мобілізації громадянина.

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Особисте вручення і через пошту

Оскільки загальну мобілізацію разом із воєнним станом продовжили, продовжується і вручення повісток. Юристи пояснили, як відбувається цей процес в 2026 році.

Раніше вручення повісток відбувалося тільки у одному форматі. Повістка мала бути вручена особисто в руки військовозобов’язаному громадянину.

У статті пояснили: "З 2024–2025 років додали можливість надсилання повістки рекомендованим листом. Якщо людина не отримує лист особисто, фіксується факт відмови від повістки".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що повістки від міськради не можна ігнорувати, інакше покарають адмінстягнгенням.

Міські та сільські ради мають право надсилати військовозобов’язаним громадянам повістки. Такі документи мають таку ж законну силу, як і повістки від ТЦК. Тож ігнорувати їх не варто, бо можна отримати розшук і все одно доведеться відвідати територіальний центр комплектування.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, на що потрібно звертати увагу при врученні повістки на вулиці.

Повістки в Україні залишаються основним способом оповіщення військовозобов'язаних чоловіків. Цей документ можуть вручити у будь-якому місці, зокрема за місцем проживання, за місцем роботи, на блокпості або на вулиці. Та перед тим як підписувати повістку, громадянин має уважно її вивчити.