Призыв в Украине с 1 апреля: мужчин 50+ не пошлют на фронт

Военнослужащие в возрасте от 50 лет. Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Военнообязанные граждане старше 50 лет формально подпадают под мобилизацию. Но на практике с 1 апреля их вряд ли будут посылать в боевые подразделения. Это, скорее всего, будут подразделения обеспечения.

Призыв лиц старше 50 лет

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанного населения. Он был объявлен после того, как 24 февраля 2022 года на всей территории Украины ввели режим военного положения.

С 1 апреля 2026 года правила мобилизации несколько изменятся. Это, в частности, касается и граждан, которым исполнилось 50 лет.

Юристы объяснили, какие изменения коснутся этой категории военнообязанных: "Для мужчин 50+ и 55+ мобилизация имеет свои нюансы. В частности, относительно того, куда отправляют 50+ в Украине служить".

Мобилизация будет, но не на фронт

В статье говорится о том, что формально эта категория подпадает под мобилизацию: "Мужчины старше 50 лет не подлежат призыву, если у них есть отсрочка или бронь. То есть, если они закреплены за организациями и предприятиями для работы в тылу".

Возможно также и полное освобождение от службы армии. И причиной здесь станет не возраст, а состояние здоровья каждого конкретного гражданина.

Относительно того, куда именно мобилизуют этих граждан, то, как отметили специалисты, это вряд ли будет линия боевого соприкосновения. В статье отмечается: "Это, чаще всего, не первая линия обороны, а тыловые подразделения и подразделения обеспечения, где важным является прежде всего опыт, профессиональные знания и умение организовать процессы".

Есть несколько оснований, по которым лица старше 60 лет могут быть мобилизованы.

Есть несколько оснований, по которым лица старше 60 лет могут быть мобилизованы. Так, граждане, которые имеют звание "генерал", "бригадный генерал", "генерал-майор", "генерал-лейтенант" могут быть призваны в Вооруженные силы даже после достижения 60-летнего возраста, потому что для таких лиц предельный возраст во время военного положения продлен до 65 лет.

Мобилизация граждан до 25 лет возможна, если они находятся в статусе резервиста.

Мобилизация граждан до 25 лет возможна, если они находятся в статусе резервиста. Речь идет о тех лицах, которые успели пройти срочную службу, а также о гражданах, которые закончили военную кафедру при гражданских вузах, получив звание офицера запаса.