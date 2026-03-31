Призыв в Украине с 1 апреля: мужчин 50+ не пошлют на фронт

Призыв в Украине с 1 апреля: мужчин 50+ не пошлют на фронт

Дата публикации 31 марта 2026 12:20
Военнослужащие в возрасте от 50 лет. Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Военнообязанные граждане старше 50 лет формально подпадают под мобилизацию. Но на практике с 1 апреля их вряд ли будут посылать в боевые подразделения. Это, скорее всего, будут подразделения обеспечения.

Призыв лиц старше 50 лет

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанного населения. Он был объявлен после того, как 24 февраля 2022 года на всей территории Украины ввели режим военного положения.

С 1 апреля 2026 года правила мобилизации несколько изменятся. Это, в частности, касается и граждан, которым исполнилось 50 лет.

Юристы объяснили, какие изменения коснутся этой категории военнообязанных: "Для мужчин 50+ и 55+ мобилизация имеет свои нюансы. В частности, относительно того, куда отправляют 50+ в Украине служить".

Мобилизация будет, но не на фронт

В статье говорится о том, что формально эта категория подпадает под мобилизацию: "Мужчины старше 50 лет не подлежат призыву, если у них есть отсрочка или бронь. То есть, если они закреплены за организациями и предприятиями для работы в тылу".

Возможно также и полное освобождение от службы армии. И причиной здесь станет не возраст, а состояние здоровья каждого конкретного гражданина.

Относительно того, куда именно мобилизуют этих граждан, то, как отметили специалисты, это вряд ли будет линия боевого соприкосновения. В статье отмечается: "Это, чаще всего, не первая линия обороны, а тыловые подразделения и подразделения обеспечения, где важным является прежде всего опыт, профессиональные знания и умение организовать процессы".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что в некоторых случаях мобилизация в Украине возможна и после 60 лет.

Есть несколько оснований, по которым лица старше 60 лет могут быть мобилизованы. Так, граждане, которые имеют звание "генерал", "бригадный генерал", "генерал-майор", "генерал-лейтенант" могут быть призваны в Вооруженные силы даже после достижения 60-летнего возраста, потому что для таких лиц предельный возраст во время военного положения продлен до 65 лет.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, в каком статусе граждан могут мобилизовать до 25 лет.

Мобилизация граждан до 25 лет возможна, если они находятся в статусе резервиста. Речь идет о тех лицах, которые успели пройти срочную службу, а также о гражданах, которые закончили военную кафедру при гражданских вузах, получив звание офицера запаса.

военный призыв мобилизация фронт
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
