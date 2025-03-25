Мобилизация в Украине 2025 — при каких условиях мужчин старше 60 лет призывают

Украинские военнослужащие на построении. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Как известно, в Украине во время действия военного положения всеобщей мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Юноши в возрасте от 18 до 24 лет включительно могут присоединиться к рядам ВСУ добровольно, подписав контракт. Впрочем, на практике в армию могут привлечь и граждан старше 60 лет.

Когда это возможно, рассказала адвокат Татьяна Савченко в комментарии УНИАН.

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Так, по словам правозащитницы, есть только два основания, при которых лица старше 60 лет могут быть мобилизованы:

1. Если лицо относится к высшему офицерскому составу

Граждане, имеющие звание генерал, бригадный генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант могут быть призваны в Вооруженные силы даже в возрасте 60+. Дело в том, что для таких лиц предельный возраст для прохождения военной службы во время военного положения составляет 65 лет.

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: 24 ОМБр

2. Высокий уровень профессиональной подготовки

Лицо, имеющее уникальный опыт, который необходим войску, а также признанное военно-врачебной комиссией пригодным, может по собственному желанию продолжить военную службу после достижения предельного возраста. Однако на срок до 5 лет, то есть также до 65-летия.

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Напомним, мы сообщали, когда мужчин могут исключить с военного учета.

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