Дата публикации 18 апреля 2026 20:00
Продление ВВК на две недели возможно для дополнительных обследований
Военно-врачебная комиссия. Фото: Житомирский ОТЦК

Военно-врачебная комиссия не может длиться дольше шести дней. Но в некоторых случаях ВВК должны продолжить. Это нужно, когда военнообязанного отправляют на дополнительные исследования.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

ВВК и ее продолжительность

Военно-врачебная комиссия является одним из основных элементов общей мобилизации в особый период. В мирный период ВВК также является обязательной для военнообязанных граждан.

Военно-врачебная комиссия нужна для того, чтобы определить степень пригодности гражданина к военной службе. По результатам ВВК военнообязанного признают годным, пригодным к службе в тыловых частях и непригодным к военной службе.

К юристам обратился гражданин, которого заинтересовали детали прохождения военно-врачебной комиссии. В частности, длительность процесса ВВК и возможность продления комиссии.

Когда комиссию могут продлить и на сколько

Юристы объяснили, что есть стандартный срок прохождения комиссии, а также можно продолжить процесс ВВК. Адвокат Евгений Александрович отметил: "Если проводится базовый медицинский осмотр военнообязанных и по результатам не выявлено необходимости в прохождении дополнительных исследований, то сроки не могут превышать 6 дней".

Вместе с тем, пояснил другой юрист, Владислав Дерий, ВВК можно продолжить. Дерий объяснил, когда военно-врачебную комиссию продолжают: "Это нужно, когда продолжается медицинское обследование или когда лицо направили на дополнительные лабораторные и инструментальные исследования для получения полной и объективной информации о состоянии его здоровья".

Евгений Александрович очертил временные рамки такой продленной ВВК. Он отметил: "Если военнообязанного нужно направить на дополнительные лабораторные, инструментальные исследования в условиях стационара или осмотра другими врачами для получения полной информации о состоянии здоровья, общий срок прохождения медицинского осмотра ВВК не может превышать 14 дней с момента получения направления".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, где может пройти ВВК военный, который находится на лечении.

Военнослужащий, который имеет проблемы со здоровьем, имеет право пройти военно-врачебную комиссию для уточнения состояния годности к военной службе. Юристы объяснили, где именно будет происходить процесс ВВК, если воин в это время находится на лечении.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, законно ли посылать ежегодно на ВВК действующих военнослужащих.

Военнослужащие, как и военнообязанные граждане, должны регулярно проходить военно-врачебные комиссии. Но идти на ВВК нужно только тогда, когда соответствующий приказ издаст командир воинской части.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
