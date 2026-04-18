Продовження ВЛК на два тижні можливе для додаткових обстежень

Військово-лікарська комісія не може тривати довше шести днів. Але у деяких випадках ВЛК мають продовжити. Це потрібно, коли військовозобов’язаного відправляють на додаткові дослідження.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

ВЛК та її тривалість

Військово-лікарська комісія є одним із основних елементів загальної мобілізації в особливий період. В мирний період ВЛК також є обов’язковою для військовозобов’язаних громадян.

Військово-лікарська комісія потрібна для того, аби визначити ступінь придатності громадянина до військової служби. За результатами ВЛК військовозобов’язаного визнають придатним, придатним до служби в тилових частинах і непридатним до військової служби.

До юристів звернувся громадянин, якого зацікавили деталі проходження військово-лікарської комісії. Зокрема, тривалість процесу ВЛК і можливість продовження комісії.

Коли комісію можуть продовжити і на скільки

Юристи пояснили, що є стандартний термін проходження комісії, а також можна продовжити процес ВЛК. Адвокат Євген Олександрович наголосив: "Якщо проводиться базовий медичний огляд військовозобов'язаних і за результатами не виявлено потреби у проходженні додаткових досліджень, то строки не можуть перевищувати 6 днів".

Разом з тим, пояснив інший юрист, Владислав Дерій, ВЛК можна продовжити. Дерій пояснив, коли військово-лікарську комісію продовжують: "Це потрібно, коли триває медичне обстеження чи коли особу направили на додаткові лабораторні та інструментальні дослідження для отримання повної та об’єктивної інформації про стан її здоров’я".

Євген Олександрович окреслив часові рамки такої продовженої ВЛК. Він зазначив: "Якщо військовозобов'язаного потрібно направити на додаткові лабораторні, інструментальні дослідження в умовах стаціонару або огляду іншими лікарями для отримання повної інформації про стан здоров’я, загальний строк проходження медичного огляду ВЛК не може перевищувати 14 днів з моменту отримання направлення".

